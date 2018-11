Un último cuarto fatídico condena al Obradoiro frente al Baskonia

Santiago de Compostela, 25 nov (EFE).- El Kirolbet Baskonia se ha impuesto este domingo como visitante ante el Monbus Obradoiro por 74-81 en un partido igualado durante la mayor parte del tiempo y que se ha terminado decantando a favor del conjunto vasco tras un muy desacertado último cuarto de los gallegos, que llegaron con ventaja en el marcador.

El encuentro comenzó con un equipo local bastante errático en la dirección ante la falta de su base titular, Pepe Pozas, pero que supo abrirse camino hasta el aro de la mano de un Tryggvi Hlinason con mucho protagonismo en la pintura anotando y reboteando en ambos lados de la cancha.

Mientras tanto, Tornike Shengelia monopolizaba el juego ofensivo del equipo vasco y, sin llegar todavía al ecuador del primer cuarto, ya sumaba cinco puntos en su haber cuando el marcador reflejaba 6-7 a favor del Kirolbet Baskonia.

Los hombres de Velimir Perasovic imprimieron durante todo el primer parcial un alto ritmo de juego que un Obradoiro castigado por las pérdidas no fue capaz de seguir por momentos y que dejó un resultado de 11-17 a falta de tres minutos para el final.

Sin embargo, el despertar anotador de Kostas Vasileiadis rescató al equipo gallego, ya que el exterior griego anotó cinco puntos consecutivos, luego culminados con un triple de Sàbat, que fijaron el empate a 21 con el que terminó el primer cuarto.

Si en el primer tiempo brillaron los ataques de ambos conjuntos, en el segundo lo hicieron las defensas, especialmente la de un Baskonia que, merced al trabajo de sus interiores en el poste y a la agresividad de sus exteriores sobre el bote obradoirista, disponía de una escasa renta mediado el período (24-29).

La vuelta de Nacho Llovet a pista le permitió al Obradoiro ajustar más aún la defensa y gozar de varias segundas oportunidades a partir del rebote de ataque que devolvieron la igualada al marcador a falta de tres para el descanso con dos tiros desde la personal del alapívot catalán (29-29).

De nuevo Hlinason, el más destacado del conjunto gallego, lideraría a su equipo en el tramo final del cuarto y le permitiría llegar al final de la primera mitad por delante (35-32), una distancia que podría haber sido mayor si el aro no hubiese escupido el triple liberado sobre la bocina intentado por Vasileiadis.

Nada más reanudarse el encuentro Sàbat pondría la máxima diferencia hasta el momento favorable a Obradoiro (38-33), que sería inmediatamente contestada por Shengelia en el otro aro con el primer triple favorable al Baskonia del partido.

Pese a que los locales llegaron a contar con hasta siete puntos de ventaja, el equipo vasco consiguió acelerar otra vez el ritmo del partido y, con una serie de canastas en transición culminadas por un poderoso mate del omnipresente Shengelia, empataron el partido a 45 a cinco minutos del final del tercer cuarto.

No obstante, Baskonia concedió muchos puntos por tiros exteriores en este parcial que convirtieron en inútiles los arrestos del interior georgiano, cuyos puntos no fueron suficientes para impedir que, gracias al seis de doce en triples en este cuarto, el conjunto local terminase cuatro arriba (60-56), espoleado por un Fontes do Sar que rugía con cada acierto.

El inicio del último período siguió la tónica eléctrica del total del encuentro, pero en esta ocasión para beneficio de un Baskonia que volvió a empatar el partido con los tiros libres de Darrun Hilliard (64-64) a falta de siete para la conclusión.

Hasta nueve puntos anotó Marcelinho Huertas -24 en el total del encuentro y jugador más valorado- para los visitantes en el inicio del cuarto definitivo, lo que provocó que Moncho Fernández tuviese que pedir tiempo libre a falta de cinco minutos y medio para el final después de que los locales dilapidasen su renta (64-68).

No fueron suficientes las instrucciones del técnico gallego para cambiar la dinámica del encuentro, ya que, tras el parón, cinco puntos consecutivos de Johannes Voigtmann pusieron el partido muy cuesta arriba para el Obradoiro y motivaron una nueva pausa con máxima diferencia para el Baskonia en el marcador (64-73).

Trataron de aferrarse al partido los locales tras una falta antideportiva de Ilimane Diop y un par de esforzadas canastas en la pintura de sus interiores, pero no fueron suficientes para voltear un encuentro que quedaría sellado con dos triples de Jayson Granger y Marcelinho Huertas a falta de minuto y medio para el final (68-79).

Con esta victoria, de resultado final 74-81, el club vasco supera una intensa semana de competición europea y nacional, que cierra con un liderazgo provisional de la Liga Endesa.

- Ficha técnica:

74 - Monbus Obradoiro (21+14+25+14): Sàbat (12), Llovet (6), Hlinason (12), Singler (7), Vasileiadis (15), -quinteto inicial- Simons (13), Brodziansky (1), Obst (6), de Zeeuw (2), Navarro (0).

81 - Kirolbet Baskonia (21+12+23+25): Granger (7), Poirier (8), Shengelia (19), Shields (5), Hilliard (5), -quinteto inicial- Vildoza (0), Voigtmann (7), Huertas (24), Janning (2), Diop (0), Garino (0).

Árbitros: Conde, García Ortiz, Olivares.

Incidencias: Partido correspondiente a la décima jornada de la Liga Endesa disputado en el Multiusos Fontes do Sar ante 4.837 aficionados.