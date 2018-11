Totti, el sueño incumplido del madridismo ilumina el Roma-Madrid

Roma, 25 nov (EFE).- Francesco Totti, glorioso excapitán del Roma y sueño incumplido del madridismo al haber estado cerca de fichar por el Madrid en 2005 antes de declarar amor eterno al conjunto capitalino, iluminará el martes el cruce de la Liga de Campeones entre el vigente campeón de Europa y los romanos.

En los prolegómenos del encuentro del Estadio Olímpico, Totti será protagonista de una ceremonia para celebrar su entrada en el Salón de la Fama del Roma y recogerá una vez más la ovación de su hinchada y el cariño de los madridistas presentes, que siempre tuvieron hacia él un trato de máximo respeto y admiración.

Y es que Totti, actual directivo del club capitalino, forjó su leyenda como capitán y símbolo del equipo de su ciudad, un Roma en el que jugó 25 temporadas y en el que se quedó hasta el final de su carrera, dando siempre prioridad al vínculo emotivo antes que a las ambiciones personales.

Una decisión que le impidió conquistar grandes títulos a nivel de club (ganó un Scudetto, dos Copas Italia y dos Supercopas nacionales), pero que le garantizó la consideración y el cariño de los más grandes campeones del deporte mundial.

Uno de ellos es el tenista suizo Roger Federer, que mantiene un fuerte vínculo de amistad con él, y también futbolistas como el argentino Lionel Messi o el portugués Cristiano Ronaldo le halagaron repetidamente.

Número 10 de gran calidad técnica, fantasía y personalidad, Totti iluminó durante más de dos décadas los encuentros del Roma y de la selección italiana, con la que conquistó el título más importante de su carrera, el Mundial de 2006, y sus prestaciones fascinaron al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, célebre estimador de los mediapuntas.

En 2005, el máximo mandatario madridista hizo a Totti una propuesta para muchos imposible de rechazar: fichar por el Madrid y convertirse en un símbolo del club, con la perspectiva de llegar a ser un día el capitán, según informó el propio delantero italiano en su biografía.

Fueron momentos complicados. La tentación de cambiar el Olímpico por el Santiago Bernabéu era fuerte y fue necesario reflexionar detenidamente para entender qué era lo más importante para él.

"Reflexiono, me emociono, lloro y decido. No, no iré al Real Madrid, porque no es mi historia. Mi historia es el Roma. Un lugar que me permite expresar mi mejor versión como hombre y, de paso, como futbolista. Mi familia de siempre", asegura Totti en su libro, publicado el pasado septiembre coincidiendo con su 42 cumpleaños.

"Pienso en la gente de Trigoria (el centro deportivo del Roma), no sabría decirle que me voy, lo vivirían como una apuñalada, y yo no puedo apuñalarles. No puedo traicionar a mi gente. Nunca me arrepentí, ni siquiera en los años en los que acabamos segundos en la tabla, o cuando leía la clasificación del Balón de Oro y lo veía todo, salvo mi nombre. No era mi sitio, no era mi historia", agrega el excapitán romanista.

Lo demás es historia para el Roma. Totti acabó su carrera el 28 de mayo de 2017 tras disputar 786 con la camiseta "giallorossa", nadie jugó más encuentros con los romanistas en la Serie A, marcó 307 goles y forjó una leyenda destinada a durar para siempre.

Antes de su retirada hubo tiempo para una última visita a la que pudo ser su casa, el Bernabéu, en la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones de 2016 y la hinchada madridista le dedicó una intensa y sentida ovación, algo que solo los más grandes recibieron.

Poco antes, Florentino le había pedido una camiseta firmada con un mensaje insólito: "Florentino quiso mi camiseta con una dedicatoria distinta con respecto a las dedicatorias normales. Me pidió que escribiera que soy 'el único que jugador' que le ha dicho 'que no a fichar por el Madrid'", confesaba Totti el pasado agosto tras el sorteo de los grupos de la Liga de Campeones.

El próximo martes, Totti volverá a pisar el césped del Olímpico y será galardonado por su entrada en el Salón de la Fama. Poco después, los dos clubes que marcaron su carrera saltarán al campo para jugarse la primera plaza en el grupo G de la Liga de Campeones.