El termómetro de la 13ª jornada

Madrid, 25 nov (EFE).- Termómetro de la decimotercera jornada de la Liga española de fútbol:

-- SUBEN:

- Ousmane Dembélé: de ser el centro de toda crítica desde todos los estamentos del club, con declaraciones que pusieron en tela de juicio su profesionalidad y hacen dudar de su continuidad en el Barcelona, pasó a convertirse en el salvador del Barcelona en los pocos minutos que tuvo en el Wanda Metropolitano. Firmó el tanto del empate en el minuto 90 y demostró que su fútbol está por encima de todo.

- Diego Costa: no marcaba en Liga desde el 25 de febrero y fulminó su sequía en un partido grande que enfrentaba a candidatos al título. Con casta apareció en el segundo palo en acción a balón parado para rematar de cabeza con el corazón. Su celebración mostró lo que siente un 9 que marca 18 partidos ligueros después y llevó la euforia a su afición, sintiendo el triunfo y el liderato hasta el último minuto que lo dejó escapar.

- Marc Cucurella: su exhibición física y participación desde la banda izquierda en los tres goles del Eibar al Real Madrid le convirtieron en el jugador del partido. Habitualmente lateral, formado en la cantera del Barcelona, y circunstancialmente extremo para poner en problemas a Odriozola primero y después a Carvajal, víctimas de la falta de ayudas defensivas de Bale. Fue un dolor de cabeza para los madridistas, incapaces de frenar su potencia con una participación decisiva.

- Stuani: no se apiadó de su ex equipo y en los primeros seis minutos le endosó dos tantos que fue una losa imposible de levantar para el Espanyol. Gracias a ellos asaltó el liderato de la clasificación de goleadores de LaLiga Santander, alcanzando diez goles en los once partidos ligueros en los que ha participado. Números espectaculares para liderar a un Girona que ya asoma por la zona noble de la clasificación.

-- BAJAN:

- Real Madrid: el día que podía reengancharse a la lucha por la Liga, dejó la peor de sus imágenes de una temporada repleta de altibajos y sin continuidad. Encajó su quinta derrota en solo trece partidos, sus peores números en años y con falta de hambre alarmante en sus jugadores. Fueron incapaces de igualar la intensidad del Eibar, jugaron sin alma ni capacidad de reacción ante los golpes que fueron encajando. El primer partido de Santiago Solari como técnico confirmado en el cargo tras los cuatro de prueba, resucitaron todos los defectos que se cometían con Julen Lopetegui.

- VAR: jornada marcada por la ausencia del VAR en jugadas determinantes y confusiones en otras, especialmente irritante para el Getafe en San Mamés, cuando con empate a un tanto en la última jugada del partido Mata era agarrado con claridad cuando iba a rematar. El colegiado pitó el final y no hizo caso a las peticiones de los jugadores sin que interviniese el vídeo arbitraje. Desesperado acabó el Huesca con el tanto que le quitó el triunfo. Los jugadores denuncian que escucharon el silbido del colegiado y que frenaron cuando vieron la bandera levantada del juez de línea. El VAR acabó concediendo gol.

- Atlético-Barcelona: decepcionó el duelo entre dos grandes y favoritos al título en el Wanda Metropolitano. El espectáculo de la previa y la presentación del partido de la grada estuvo muy por encima del que se vio en el terreno de juego. Un planteamiento de Diego Simeone para anular las virtudes de un Barcelona que se atascó. Más táctica que fútbol durante 80 minutos y diez finales con intercambio de golpes en forma de goles para acabar con un empate del que no disfrutaron jugadores ni espectador.

- Eduardo Berizzo: el Athletic Club sigue sin despertar de su pesadilla, inmerso en puestos de descenso y sin síntomas de reacción. Ganaba al Getafe en San Mamés y acabó pidiendo la hora tras ser empatado y con una jugada final que pudo dar el triunfo al Getafe si hubiese intervenido el VAR. Doce partidos sin ganar plasman la dificultad de encajar la idea de fútbol de Berizzo en sus jugadores. Defienden su figura desde el vestuario y la directiva. El técnico se mantiene fiel a su libreto convencido de que pronto llegará la reacción.