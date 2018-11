Rivera reclama puesta en marcha del pacto de Estado contra violencia machista

Málaga, 25 nov (EFE).- El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha reclamado hoy la puesta en marcha "de una vez por todas" del pacto de Estado contra la violencia machista, una materia en la que ha opinado que no debería haber "diferencias" entre partidos "aunque algunos se atrevan a buscarlas".

Durante el acto central de la campaña electoral andaluza de Ciudadanos, Rivera ha recordado a las 44 mujeres y tres niños asesinados este año a manos de "quienes supuestamente les querían pero no era así", por los que ha pedido guardar un minuto de silencio a las dos mil personas que han asistido al mitin.

Para Rivera, la violencia machista "no es un problema de las mujeres sino de la sociedad española y de la democracia", por lo que ha animado a "darse la mano hombres y mujeres para que no haya una sola mujer más que muera" y ha abogado por que en este asunto no haya diferencias entre partidos, "aunque algunos se atreven a buscarlas".

"Quiero que mi hija, que tiene 7 años, viva en un país donde a nadie se le ocurra ponerle la mano encima a una mujer", ha reclamado el presidente de Ciudadanos.

Rivera ha reclamado la puesta en marcha del pacto de Estado contra la violencia machista para buscar soluciones en esta materia para que la justicia actúe rápido, se implanten protocolos sanitarios para detectarlo y se enseñe en las escuelas a hijos e hijas "a ser iguales".