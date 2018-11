El Reto voló más alto que el águila y los selfies de los lamas en luna llena

Jomsom , 25 nov .- Siete etapas "durísimas" por las pistas más elevadas del planeta dejaron en las cinco mujeres supervivientes del cáncer del Reto Pelayo Vida Annapurna Bike 2018 multitud de anécdotas y una sensación de felicidad por haber cumplido un desafío que dedican "a todas las mujeres que han superado el cáncer y a las que no han podido".

Con el objetivo en la mochila y con el Dhaulagiri de testigo, la expedición llegó a Jomsom, donde esperaba un alojamiento confortable con un lujo inapreciable: ducha de agua caliente.

Momentos para recordar anécdotas de unos días inolvidables, duros, y a veces agónicos, pero para enmarcar en sus memorias con el convencimiento de que "los caminos más difíciles te llevarán a los lugares mas hermosos".

Begoña, madrileña de 45 años, nunca olvidará el vuelo del águila por debajo de sus cabezas en el Pico de Buda, a 4.000 metros de altitud, toda "una sensación de tocar el cielo, que simbolizó el fin de una etapa de mi vida para empezar otra, con la libertad del águila".

Un momento divertido para Cecilia, aragonesa de 41 años, fue ceremonia en honor del grupo en el monasterio de Tsarang, en una noche especial de luna llena. La tradición y detalles del mundo occidental moderno se dieron la mano en la "casa de Buda".

"El jefe lama se presentó con unas Nike, y como faltaban monjes, tiró del teléfono móvil para que se presentaran a la ceremonia. Creí que se trataba de una grabación de cámara oculta. Luego cuando salimos a patio los lamas se hicieron selfies con nosotras y luego se las pasamos. Fue un momento divertido, y surrealista".

Noelia, catalana de 40 años, jamás olvidará el cariño de los nepalíes que animaron al quinteto que inició en Pokhara el recorrido, por mucho que sufriera en ocasiones "miedo" al transitar por los valles más profundos del planeta, muchas veces con el privilegio de observar la nieve en algunos de los 14 "ochomiles" de la tierra.

"Para mi lo más impactante fue rodar por pistas súper estrechas. Por un lado veía el peligro de la caída de alguna roca y por otro el precipicio. Pasaban coches y daba un poco de miedo, sobre todo en las bajadas. Temía por mi vida. Una vez bajé un puerto con un ataque de pánico, iba temblando todo el rato. He rezado mucho".

"Sensación de paz y libertad" sintió la cartagenera Lorena, de 32 años, cuando vio desde el avión las grandes montañas del Himalaya. "Nunca había visto montañas tal altas, y desde allí arriba crees que puedes dominar el mundo".

La madrileña Silvia, de 46 años, probó la hiel de las caídas, pero no es precisamente el recuerdo que se lleva del Reto Pelayo Vida 2018.

Enseguida abrió el álbum de emociones. En Katmandú, apenas aterrizado el grupo en la capital nepalí, y mientras visitaba el derruido centro histórico, "las pelayas" fueron reconocidas por una turista española cuya hermana se había presentado al Reto, sin suerte de ser elegida. Días después, ya en ruta, un montañero español también las saludó porque las había visto en televisión.

"Que te reconozcan y nos admiren me emocionó", explica Silvia, quien también subraya un momento de apuro tras superar "un 4.000", en el que la dificultad se convirtió en un "momentazo".

"Me preguntaron que a quien dedicaba ese esfuerzo. Me acorde de mi hija, mis padres y hermanos y baje ilusionada. Había luna llena. Fue un momento mágico. Me hizo olvidar las caídas que tuve y momentos de nervios".

El "Ángel de la guarda" del quinteto de mujeres que vencieron al cáncer, el doctor Mariano Morales, amplió su diccionario etnográfico al comprobar que "lodge" (Alojamiento), es "un establecimiento con habitaciones gélidas donde el agua sale fría o helada".

"Como médico me voy convencido de que los limites de las mujeres enfermas o sanas son desconocidos".