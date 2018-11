Muñoz: "Me quedó con sabor agridulce, pero tengo que estar orgullosa"

Málaga, 25 nov (EFE).- La segunda clasificada en el Andalucía Costa del Sol Open de España Femenino, la golfista malagueña Azahara Muñoz, ha asegurao al término del campeonato que siente un "sabor agridulce" por el segundo puesto, pero también que está "orgullosa".

La española, que acabó por detrás de la holandesa Anne Van Dam, reconoció su error en el hoyo 16 e indicó: "Venía de cuatro birdies y quería seguir con esa racha, pero me he equivocado de palo y me he ido por la derecha, y ahí no se puede fallar; una pena".

Muñoz analizó la recta final del torneo y precisó: "A veces hasta que no estoy contra las cuerdas no arranco, y así ha sido hoy, quizás un poco tarde, pero me quedo con los buenos putts que he metido en esos últimos nueve hoyos. Hoy ha vuelto a ser un maratón, pero me he encontrado muy bien, la verdad".

Por su parte, la cuarta clasificada, Natalia Escuriola, aseguró: "He jugado muy bien toda la semana, pero lo cierto es que justo hoy no he jugado todo lo bien que hubiese querido" y la ha puesto a su año una nota de 9.

La española y sexta clasificada con 280 golpes, Luna Sobrón, afirmó que está "contenta" con el torneo que ha hecho. "He jugado muy bien y creo que estoy muy cerca de dar un gran salto. Estoy con mucha confianza y con ganas de seguir trabajando".

Por último, Marta Sanz, octava en la tabla con 280 golpes, precisó: "Hay que estar contenta ya que en la última vuelta he recuperado mucho camino; voy a estar cerca del Top 10 y no me voy a quejar".