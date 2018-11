Mechaal: "Iré al Europeo con mentalidad de podio"

Alcobendas , 25 nov .- Adel Mechaal, el atleta español mejor clasificado en el cross de Alcobendas -séptimo y primer no africano- afrontará "con mentalidad de podio" los Europeos de campo a través, que se disputarán el 9 de diciembre próximo en Tilburgo (Holanda).

Con una medalla de plata y otra de bronce en los continentales de cross, Mechaal se dispone ahora a colgarse su tercera presea, "aunque eso dependerá de los africanos", advierte en alusión a los nacionalizados.

"He hecho dos entrenamientos fuertes esta semana en la Casa de Campo y me he tomado esta carrera como un test para el Europeo", declaró a EFE el atleta catalán de origen marroquí, que se entrena en Madrid bajo la dirección de Antonio Serrano.

Mechaal pretendía salir en Alcobendas al ritmo de los africanos, pero sufrió un pisotón en la salida multitudinaria y se le escaparon. "He intentado ir a por ellos pero no ha sido posible, así que he decidido quedarme con Dani Mateo y al final de la carrera he hecho una especie de simulación del Europeo", explicó.

Augura que en Tilburgo habrá "una bonita pelea por las medallas" en la que él se propone participar. "Mentiría si dijera que no aspiro a medalla, hay que ser ambiciosos, voy con mentalidad de podio y a ver si puede sonar el himno español".

El único atleta de nacionalidad española que ha ganado la medalla de oro en unos Europeos de cross en categoría masculina, y por partida doble (2009 y 2013) ha sido hasta ahora Alemayehu Bezabeh, de origen etíope. En mujeres, Marta Domínguez fue campeona en la edición disputada en Toro 2007.