Kiprono, de Kenia, y Gashaw, de Bahrein, ganan la 'Desde Santurce a Bilbao'

Bilbao, 25 nov (EFE).- El atleta de Kenia Isaac Kiprono y la de Bahrein Tigist Gashaw Belay ganaron este domingo en la trigésima edición de la carrera 'Desde Santurce a Bilbao', clásica prueba en ruta del calendario nacional de 15.800 metros de recorrido en la que participaron más de dos mil atletas.

La prueba une las dos localidades que dan título a la famosa canción marinera, Santurtzi y Bilbao, pasando también por las localidades de la Margen Izquierda de la Ría intermedias entre ambas, las de Portugalete, Sestao y Barakaldo.

Kiprono, que terminó la carrera en 44 minutos y 49 segundos, se impuso con dos segundos de ventaja sobre el marroquí El Hassan Oubaddi (Real Sociedad), segundo en la línea de meta; y ya más de un minuto, concretamente 1.04, sobre el tercero, el también marroquí Ouasis Zitane (Clínica Menorca).

Gashaw, por su parte, venció en la prueba femenina con un crono de 51.07 y por delante de la alavesa Elena Loyo, a la que superó por 50 segundos, y la keniana Rebecah Jeruto Cherop, que cedió en meta 54 segundos sobre la ganadora.

Cuarta fue la cacereña Teresa Urbina y quinta la vizcaína Natalia Gómez. Las dos compañeras en el BM Bilbao Atletismo de una Elena Loyo a la que "el final de carrera", en el que echó "en falta la última cuesta", se le hizo "muy largo".

En todo caso, a la del Valle de Zuia le "gusta mucho esta prueba" porque la organización "trata muy bien" a los participantes. "Vengo siempre que puedo", añadió Loyo, coincidiendo con la percepción de Urbina en su primera vez en la carrera.

"Mejor debut no he podido tener. Estoy satisfecha con una media de 3.25 por kilómetro porque, aunque voy mejorando, todavía acuso mi bronquitis, que no me deja disfrutar del todo. Pero me gusta esta carrera, el recorrido y el público, y volveré sin dudarlo", dijo la extremeña de Zorita.

"A mí me ha venido bien el final sin pendiente, aunque sí es verdad que hasta (el muelle de) Ripa se hace muy largo. El recorrido es muy bonito, un poco rompepiernas pero me encanta estar aquí", coincidió la de Barakaldo con sus compañeras.