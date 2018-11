Delfina Merino: "Este bronce es como un oro"

Redacción deportes, 25 nov (EFE).- La capitana de la selección argentina femenina de hockey sobre hierba, Delfina Merino, destacó el valor de la medalla de bronce lograda este domingo en el Trofeo de Campeones tras derrotar por 6-0 al combinado de China, anfitrión del torneo.

Aunque las Leonas no pudieron lograr su octavo título, Delfina Merino aseguró que el "bronce es como un oro". "Estoy feliz porque jugamos un partido realmente bueno. Ganar una medalla no es fácil, los mejores equipos del mundo están aquí", remarcó.

Tras un estreno discreto, con tres tropiezos en sus tres primeros compromisos de la fase de grupos, la escuadra argentina reaccionó con tres triunfos que le dejaron en el tercer lugar.

"Es duro cuando los resultados no llegan. Estábamos jugando bien, pero no llegaban los goles", analizó Merino. "Por suerte, hoy hicimos un buen partido. Todo lo que no salió a lo largo del torneo salió hoy", apuntó la capitana del equipo argentino.

Las Leonas cerraron 2018 con este tercer puesto en el Trofeo de Campeones. Retomarán la actividad el próximo mes de febrero, con motivo de la FIH Pro League.