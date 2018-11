Cristóbal: "Somos líderes de manera merecida pero sigue siendo anecdótico"

Alcorcón , 25 nov .- Cristóbal Parralo, entrenador del Alcorcón, se mostró "orgulloso" por la victoria frente al Zaragoza que les mantiene en el liderato "de manera merecida" aunque apuntó que sigue siendo "anecdótico" y no piensa más allá del siguiente partido contra el Albacete.

El Alcorcón derrotó al Zaragoza con dos goles en la segunda mitad. El primero del argentino Esteban Burgos, de penalti, y Jonathan Pereira a falta de cuatro minutos para el final.

"Los penaltis se tiran por cuestión de confianza. Esteban se sentía con confianza para meterlo, tiene buen golpeo y lo ha hecho fenomenal. Confío en mis jugadores y si hay un jugador que lo ve claro, aunque lo falle, ha de tirarlo. Esteban es suficientemente responsable para saber lo que nos jugábamos en ese momento y el estado de ánimo que tenía", confesó.

Con este triunfo, el Alcorcón se mantiene líder en solitario con 33 puntos, tres más que el segundo, el Deportivo, algo que está ilusionando a la afición alfarera.

"No soy quién para quitar ilusión a la gente, pero yo tengo que tener los pies en el suelo porque estamos en una Liga complicada. Ahora mismo me preocupa poco el liderato, lo que me preocupa son las sensaciones que deja el equipo", confesó.

"Lo que sí creo es que si seguimos esta línea podemos pensar en alguna cosita más en el futuro, porque ahora no pienso más allá del partido a partido. El liderato es de manera merecida, pero sigue siendo anecdótico, aunque estoy orgulloso", concluyó.