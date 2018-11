Las 5 claves de la jornada

Madrid, 25 nov (EFE).- Las 5 claves de la decimotercera jornada de LaLiga Santander fueron:

1. Combate nulo en el Wanda Metropolitano

Las expectativas en un gran duelo entre dos candidatos al título liguero eran altas y el resultado decepcionó. Duelo táctico y de poco fútbol. Planteamiento al puro estilo Diego Simeone que a punto estuvo de darle su primer triunfo en Liga ante el Barcelona, hasta que 'renació' Dembélé para silenciar la oleada de críticas a su falta de profesionalidad y volver a firmar un tanto decisivo. Saboreó por momentos el triunfo y el liderato el Atlético de Madrid gracias a un tanto liguero nueve meses después de Diego Costa. El debate sobre la apuesta de juego del 'Cholo' dividirá a muchos. Tiene jugadores para ser más ofensivo pero devolvió la grandeza a su club con un estilo que le define.

2. El efecto Solari se esfuma

La reacción del Real Madrid con la llegada de Santiago Solari se desplomó después de cuatro victorias consecutivas, volviendo a la peor de sus imágenes en Ipurua ante un Eibar que le venció por primera vez en su historia. Lo hizo con toda justicia, sacando a relucir todas las carencias madridistas. Un equipo que volvió a mostrar falta de pegada y sin estabilidad defensiva. Superado en intensidad y falto de orgullo. Encajó tres goles en un partido negro que superó lo mostrado en el estadio Sánchez Pizjuán o en el Camp Nou en otras derrotas dolorosas. Nadie tiró del carro. Especialmente preocupante la imagen de los que deberían ejercer de líderes como Gareth Bale, Luka Modric o Toni Kroos. Solo Benzema mostró algo de orgullo.

3. El Sevilla aprovecha la oportunidad

Una Liga loca, con continuos pinchazos de los candidatos al título, provoca que el Sevilla solo con un punto más que el pasado curso en trece jornadas, sea líder cuando doce meses antes era quinto clasificado. La jornada le planteó la posibilidad de dar el salto al primer puesto y no la desaprovechó, con un referente goleador que volvió a dar tres puntos de oro y frenar el descaro del Real Valladolid. Muestra el equipo de Machín moverse bien ante la presión y no tener miedo a instalarse en las alturas. Soñar es gratis y la candidatura al título la puede presentar si los favoritos no encuentran estabilidad. Es la primera vez en la historia que el conjunto sevillista es líder en solitario a estas alturas del campeonato.

4. Stuani derrumba el muro del RCDE Stadium

El Espanyol era el único equipo de LaLiga Santander que había ganado todo lo jugado de local. Parecía invencible, en una dinámica que le invitaba a soñar, hasta que llegó un ex y le bajó de la nube. En solo seis minutos el uruguayo Christian Stuani exhibía sus virtudes como 9 y firmaba dos tantos que hizo remar a contracorriente todo el encuentro a los de Rubi. De nada sirvió el quinto partido consecutivo de Liga marcando de Borja Iglesias, el tercer triunfo a domicilio del Girona lo sentenciaba a la contra para volver a asomar en la zona alta de la clasificación para intentar este año el asalto a posición europea.

5. El Valencia se rehabilita

Dos victorias consecutivas en Liga, tres en total sumando la Liga de Campeones. El triunfo más amplio, 3-0 al Rayo Vallecano, al fin en Mestalla ante su afición. Con Santi Mina enchufado firmando un nuevo doblete y curando los males ofensivos de un equipo que crece desde la seguridad defensiva. Segundo partido con la puerta a cero y seis puntos que dejan en el olvido el sufrimiento de verse cerca de la zona de descenso para iniciar una escalada que ya le sitúa en mitad de la clasificación, a solo tres puntos de las posiciones europeas. Su siguiente examen medirá la rehabilitación. Le espera el Santiago Bernabéu después de una auténtica final europea si quiere seguir con vida en 'Champions', obligado a ganar a la Juventus en su casa.