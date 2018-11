Artadi:"No hay respuesta oficial de Sánchez a propuesta de reunión con Torra"

Barcelona, 25 nov (EFE).- La consellera a la Presidencia, Elsa Artadi, ha lamentado hoy que el ejecutivo español "no ha respondido oficialmente todavía" a la propuesta de reunión entre el presidente español, Pedro Sánchez, y el catalán, Quim Torra, que la Generalitat hizo pública el pasado martes.

A este respecto, Artadi, que hoy ha participado en el acto institucional y la manifestación contra la violencia machista, ha añadido que le gustaría creer "en las palabra de Sánchez sobre la búsqueda de soluciones políticas" al problema catalán, pero "cada día que pasa se desmiente a sí mismo".

En respuesta a las preguntas de los periodistas reunidos en el acto institucional del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres, la consellera de Presidencia también se ha referido a los presupuestos estatales y ha insistido en que su grupo parlamentario no negociará con el Ejecutivo español "si no hay propuesta política".

Respecto a las declaraciones de ayer del ministro de Fomento, José Luis Ábalos, sobre "inversiones territoriales que pueden ser un incentivo a la hora de negociar con otros grupos parlamentarios", Artadi ha afirmado que "eso no es una propuesta sino un nuevo anuncio que luego no se cumple, y además, si no hay propuesta política, no hay negociación que valga".