Tebas: "Sigo pensando que el partido de Miami tendrá lugar"

Madrid, 24 nov (EFE).- Javier Tebas, presidente de LaLiga, se mostró este sábado convencido de que el encuentro que debería enfrentar al Girona contra el Barcelona en la ciudad estadounidense de Miami finalmente tendrá lugar.

"Habrá novedades en breve. Sigo pensando que tendrá lugar. Lo sigo luchando porque cuando legalmente y éticamente tienes razón lo que no puedes es irte a casa, tendrás que pelear por tus derechos. Iremos hasta donde corresponde. Los ciudadanos, cuando tienen alguna queja, acuden a los órganos jurisdiccionales a reclamar sus derechos. Y es lo que estamos haciendo", señaló Tebas. en un acto de Proliga, en Madrid.

En cuanto al 'Balón de Oro', no quiso pronunciarse sobre si deberían otorgárselo a Luka Modric o a Antoine Griezmann: "No lo sé, no llego a tanto. Ojalá fuese entre esos dos y lo ganase uno de ellos, un jugador que esté en el fútbol español. Además que sean dos jugadores que se salen de lo que era habitual otras veces sería bueno para el fútbol español y para los clubes donde están. Cualquiera de los dos me valen".

Además opinó acerca de la supresión del partido de los lunes en la Bundesliga alemana a partir de la temporada 2020-2021 fruto de las quejas de los aficionados: "Llevamos ocho o nueve años con el partido de los lunes. En Italia, Inglaterra o Francia se juega los lunes. Ha decidido tomar esa decisión y no lo valoro".

"Aficionados hay muchos más en el fútbol español de los que se quejan, aficionado es también el que nos ve por la televisión en casa y el que nos ve en el extranjero. También el que va al campo. Si tenemos un siete por ciento más de asistencia jugando lunes y viernes, no parece ser que esté mal. Los campos no se vacían, va más gente. Y sería un error cambiar la estrategia", dijo.

Por otro lado se refirió a la relación con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), después de protagonizar la apertura del III Congreso LaLiga-Proliga celebrado en el hotel Meliá Castilla de Madrid.

"Tengo que hablar con la Federación siempre porque es la obligación que tiene el presidente de LaLiga. No tenemos que irnos de fiesta juntos pero hay que acabar con los ataques constantes. El fútbol profesional está aportando mucho dinero a la Federación para el fútbol no profesional. Si se acaban los ataques constantes es más probable que podamos hablar con más tranquilidad de las cosas", afirmó.

"El tema de los horarios, del 'title sponsor', del balón... es una competencia de LaLiga y no se puede hablar de esos temas. ¿Que se puede hablar de muchas cosas e intentar trabajar para avanzar con el fútbol no profesional? Desde luego, es nuestra obligación porque hay que buscar soluciones para el abismo que hay entre el fútbol no profesional y el profesional", apuntó.