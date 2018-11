Oriola: "Ahora es el momento de disfrutar en casa"

Barcelona, 24 nov (EFE).- Después de un tramo de temporada en el que el Barça Lassa ha jugado muchos partidos lejos del Palau Blaugrana, el pívot Pierre Oriola señaló que el clásico de este domingo contra el Real Madrid es el "momento de disfrutar" junto a la afición azulgrana.

En la rueda de prensa previa al partido que se disputará en el Palau, el jugador catalán apuntó que se trata de un duelo de "máxima exigencia" contra "el rival a batir".

"Mañana no es un partido más, jugamos contra el rival a batir todos los años, un rival que está haciendo mejor las cosas y es un partido en el que queremos demostrar donde estamos, que somos el Barça y queremos ganar. A los compañeros que todavía no han jugado un clásico decirles que mañana no hay amigos, es el enemigo principal y se tiene que mostrar en la pista", subrayó.

En este sentido, instó a la afición del Palau Blaugrana a acudir no solo en el partido de mañana sino también contra rivales menos directos en la clasificación.

"Todas las victorias son importantes para que el Palau responda en todos los partidos, no solo contra el Real Madrid. Hay que recuperar el espíritu de la gente. Por eso, tenemos que seguir mejorando y trabajando como lo estamos haciendo, y ganar, sobre todo ganar, y que la gente disfrute", agregó.

Oriola reconoció que el Barça afronta el clásico en un buen momento, después de sumar la sexta victoria en la Euroliga contra el Olimpia Milán (90-80).

"Venimos de bastantes partidos buenos, de victorias importantes, y ahora es el momento de disfrutar en casa. Tenemos la moral alta y la confianza de que el trabajo que estamos haciendo está saliendo. Si jugamos como sabemos, tenemos las opciones de ganar", concluyó.