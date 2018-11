Miles de seguidores Boca despidieron eufóricos a Boca camino del Monumental

Buenos Aires, 24 nov (EFE).- Miles de seguidores de Boca Juniors se congregaron hoy frente al hotel en el que se concentraba su equipo para alentar a los jugadores y acompañar al autobús en su camino al estadio Monumental de River Plate, donde tendrá lugar en minutos la final de la Copa Libertadores.

Los hinchas permanecieron durante horas frente al hotel situado en el exclusivo Puerto Madero, cerca del icónico barrio de La Boca, y pudieron ver a algunos de los jugadores que se asomaron a los balcones del edificio para escuchar y saludar a los aficionados.

Con banderas, camisetas, fuegos artificiales o disfraces -hubo atuendos incluso para mascotas-, los seguidores dieron la última muestra de apoyo a Boca Juniors previa a la final, que tendrá lugar a las 17.00 hora local (20.00 GMT).

Diego Martín, un aficionado de 37 años, contó a Efe que para el partido de ida, que terminó con un empate 2-2, pudo conseguir una entrada de reventa a 10.000 pesos (unos 260 dólares, similar al salario mínimo en Argentina): "Yo viví eso y me lo llevo al cajón", dijo al borde del llanto.

"Fue una cosa de locos gritar dos goles, la gente emocionada...", prosiguió Diego, para quien esa experiencia "son cosas que solo el hincha de Boca conoce".

Luciana Peragini, una joven de 24 años, vive desde hace 7 años en Buenos Aires, y acudió a animar al equipo con una bandera firmada por su familia, amigos y miembros del Club Xeneize de su ciudad natal de Río Gallegos, al sur de la Patagonia, que dista unos 2.000 kilómetros de la capital.

"Es hermoso ser hincha de Boca. Es emocionante, es algo que no se explica", expresó Luciana, que cree que los jugadores "hoy tienen que dejar todo por toda la gente que vino, por todos nosotros", y subrayó que "para el hincha del interior es muy difícil" poder acudir al estadio, algo que muchos hacen en avión o tras largos viajes en autobús.

"Este partido no se repite nunca más, es una final histórica, yo estuve ahí y lo pude vivir y no me importa cómo salga todo", aseguró la joven, "hincha de Boca hasta la muerte".

Para Luciano, de 32 años, hay que "ganar como sea, 1-0, 2-0... Hay que ganar" una final que consideró "algo muy importante para el fútbol latinoamericano y mundial también".

"Esto es una fiesta. Hoy tenemos toda la mejor onda, tenemos mucha fe en el equipo y somos la mitad más uno. Boca es pasión", afirmó Luciano, que quiso dejar claro que "si se pierde vamos a seguir alentando porque somos de Boca, vamos a seguir siempre igual".