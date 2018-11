Los jóvenes le pierden el miedo a la palabra

Málaga, 24 nov (EFE).- Hace meses, la joven María Guerrero tenía miedo escénico, pero hoy es campeona de uno de los torneos nacionales de debate entre universitarios, iniciativas en auge que fomentan la oratoria al abordar temáticas de actualidad o no y en las que deben ser capaces de defender una idea y la contraria.

"Me daba cuenta de que no me quedaba pillada, que no pasaba nada malo, que lo hacía bien y se entendía todo", explica feliz a Efe la debatiente del equipo Cánovas Universidad de Málaga, que acaba de vencer a los de la Universidad Pontificia de Comillas (Madrid) en la final de un torneo organizado en Málaga por Cánovas Fundación.

María, estudiante de segundo del doble grado de Economía y Administración de Empresas, o sus compañeros del equipo campeón, Álvaro Aleñá, Ignacio García y Santiago Santaella, son algunos de los cada vez más universitarios que han encontrado en el debate la herramienta para aprender a exponer ideas con claridad y precisión.

¿En qué consiste el debate? Jesús Henares, de la Asociación de Debate Universitario de Málaga (Aduma), lo detalla: "A través de una pregunta, se busca trabajar la oratoria y la argumentación. Los equipos deben estar preparados para defender tanto la postura a favor como en contra. Es importante qué se dice y cómo".

Se trata de ocho intervenciones, cuatro por cada postura. Comienzan los introductores -puesto que ocupaba María- que presentan cada argumento de su equipo; los refutadores, dos por cuadrilla, que contraponen tesis de unos y otros intentando desequilibrar la balanza a su favor y los conclusores, que cierran el debate.

Después del enfrentamiento, que algunos asemejan a un "deporte de la palabra" de gran dinamismo, no gana el equipo que pueda tener la razón a juicio del jurado -las posturas a favor o en contra se sortean segundos antes del inicio-, sino quien haya sabido defender con mejor forma y fondo su postura, sea esta cual sea.

Henares, que ha competido en el Parlamento Europeo de Bruselas y en el Congreso y Senado españoles, solo le ve ventajas: "A mí me ha hecho más fácil tener una comunicación efectiva en el día a día, cualquier otra cosa en comparación a que te juzguen expertos tus ideas y tu oratoria parece muy sencilla".

Su convicción sobre el aprendizaje que supone el debate es compartida por Luis Cuevas de Linares, del Aula de Debate de la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad malagueña y estudiante de Historia: "No encontraba mucha ilusión en mi carrera y el debate ha sido el que me ha dado ganas de aprender y esforzarme".

Cuevas, que es ya un clásico de la disciplina con unos quince torneos a sus espaldas, recomienda la actividad "a cualquier persona que quiera acentuar sus virtudes" y añade, además, un matiz geográfico: "En Andalucía, con la facilidad que tenemos para la palabra, se le puede sacar más jugo al debate".

Los jóvenes han tomado irremediablemente la palabra y ven ampliada cada vez más la oferta de escuelas de debate y formatos en los que aprender todo lo bueno que la oratoria puede ofrecerles; aunque quizá, como le pasaba a la ahora campeona María Guerrero, al principio creyesen que lo de hablar en público no era para ellos.