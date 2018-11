Jordi Alba: "Nos estamos dejando todos los equipos muchos puntos"

Madrid, 24 nov (EFE).- El lateral del Barcelona Jordi Alba aseguró tras el empate 1-1 contra el Atlético de Madrid que "todos los equipos" se están dejando "muchos puntos" y no solo el Barcelona, que lleva cuatro empates y dos derrotas en trece jornadas.

"Nos estamos dejando todos los equipos muchos puntos, no solo nosotros. Veníamos con la intención de ganar, es difícil jugar aquí y con un equipo que se encierra atrás y te busca la contra, no es fácil generar ocasiones", explicó tras el encuentro.

Alba señaló que aunque intentaron "generar juego todo el partido", no pudo ser y el Atlético les hizo un gol a través de la estrategia.

Sobre el autor del gol del empate, el francés Ousmane Dembélé, que ha sido objeto de muchos comentarios respecto a su madurez y a sus faltas de puntualidad en los entrenamientos, Alba dijo que es un jugador "muy tranquilo" y que confía en sus posibilidades.

"Es un jugador muy tranquilo, no le genera dudas ni a él ni al resto del equipo, a principio de temporada era titular, ahora saliendo de la banqueta en la segunda parte y nos alegramos mucho por él y por el gol", apuntó.

Preguntado por el estilo del Atlético de Madrid que entrena el argentino Diego Pablo Simeone, el lateral barcelonista opinó que tiene "jugadores para intentar jugar más al ataque" pero recordó que ha dado "muchos éxitos a su club".

"Su trabajo en el Atlético está siendo impecable, es el entrenador que está cosechando más éxitos, pero es verdad que tiene jugadores para poner más fútbol. Está dando muchos éxitos al equipo y mientras tanto no cambiará", argumentó.

El lateral barcelonista también fue preguntado sobre la renovación de su contrato con el Barcelona, que termina en junio de 2020, dijo que no tiene noticias pero que está "tranquilo", aunque admitió que es "raro" que no le hayan ofrecido la continuidad aún.

"Estoy haciendo las cosas bien, no sé qué pensará el club. Se hace raro porque tampoco me queda mucho más de contrato, pero mi intención es terminar mi carrera aquí, creo que he hecho un buen papel, especialmente las dos últimas campañas, y hasta que no tenga noticias ya veremos", comentó.

"No sé cual será la intención del club o cuando creerán conveniente que me tienen que llamar, si me tienen que llamar, a lo mejor no me tienen que llamar", finalizó.