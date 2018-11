Joaquim Nadal: Sánchez tiene última oportunidad solucionar situación Cataluña

Barcelona, 24 nov (EFE).- El ex conseller de la Generalitat y ex alcalde de Girona Joaquim Nadal ha asegurado hoy que "Pedro Sánchez tiene la última oportunidad de solucionar la situación en Cataluña", pero ha advertido de que si no lo consigue, "no habrá solución para los próximos veinte años".

En declaraciones al programa "Converses" de COPE Catalunya y Andorra, el ex líder del PSC ha afirmado que Pedro Sánchez "no puede desaprovechar esta última oportunidad" y que "debería hacerlo con el otro gran partido".

Nadal ha admitido que no tenía "demasiadas expectativas" sobre el presidente, pero que ahora le da "más margen de confianza que antes de saber lo que iba a hacer".

El ex conseller ha reconocido que "Cataluña es hoy uno de los grandes problemas de España" y ha dicho que prueba de ello es que "en la campaña andaluza tanto el PP como Cs están situando Cataluña en el centro de la agenda política".

Con motivo del lanzamiento de su libro Catalunya, "Mirall trencat", el historiador gerundense ha hablado del panorama político en Cataluña y ha afirmado que "Torra y Puigdemont, pero también Casado o Rivera no quieren" una solución".

"El problema está en un sistema de partidos que por un lado se abraza a un partido como la CUP y por otro lado a un bloqueo de la derecha que no admite solución", ha dicho.

Aunque ha sostenido que "nos conviene una segunda transición", también ha reivindicado la Transición y recuerda que "las manifestaciones que ahora hay Cataluña se pueden hacer gracias a las libertades de una Transición "tan criticada".

El ex alcalde de Girona ha denunciado que "hay un problema de lenguaje" y ha advertido de que el independentismo "hace un abuso conceptual si considera que todo es franquismo si no es soberanismo".