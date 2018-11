"Hotey by the river", de Hong Sang-Soo, triunfa en el Festival de Gijón

Gijón, 23 nov (EFE).- La película "Hotel by the river", del coreano Hong Sang-Soo, ha sido la triunfadora de la 56ª edición del Festival de Cine de Gijón tras obtener los premios al mejor largometraje, al mejor guión y al mejor actor que ha recaído en Ki Joobong.

El jurado de la sección oficial ha considerado que la obra de Hang-Soo, que narra la historia de un poeta de reconocido prestigio que se enfrenta a la proximidad de la muerte, es una película "en estado de gracia" que confirma la extraordinaria y prolífica creatividad de uno de los grandes autores contemporáneos.

Por su parte, el premio a la mejor dirección ha recaído exaequo en el rumano Radu Jude por la cinta "I to not care if we go down in history as barbarians" y en la chilena Dominga Sotomayor por su obra "Tarde para morir joven".

En esta edición del festival, que se clausurará esta noche con una gala en el Teatro Jovellanos, se exhibieron 19 largometrajes en la sección oficial, dos de ellos fuera de concurso, y se programaron otras 161 películas en las distintas secciones de certamen que ha ofrecido treinta estrenos mundiales.