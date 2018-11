Garzón: "Hace 4 años competimos y ahora estamos unidos por cambiar Andalucía"

Sevilla, 24 nov (EFE).- El coordinador general de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha defendido hoy la importancia de la confluencia Adelante Andalucía, en que la que su partido se ha unido, entre otros, con Podemos para las elecciones andaluzas, diciendo que "hace cuatro años competimos y ahora estamos unidos para cambiar Andalucía?.

Durante su intervención en un mitin en la campaña para las elecciones andaluzas del 2 de diciembre en apoyo de la confluencia, que se ha celebrado en el Palacio de Congresos de Sevilla, Garzón ha hecho un llamamiento a mantener la unidad de las personas y partidos políticos que forman parte de esta unión política, para pedir a los asistentes que hagan su propia campaña en la calle.

Así, ante un auditorio de unas 3.500 personas aproximadamente, muchas de ellas de pie al superar el número de sillas previstas, ha pedido que ?cada uno de vosotros convenza a diez personas, y si lo hacemos ya podremos conseguir un número de votos que será determinante el día de las elecciones?.

Alberto Garzón ha asegurado que muchas de las candidaturas que se presentan a las elecciones andaluzas ?nos quieren dejar sin libertad?, asegurando que ?no hay libertad si no somos capaces de tener un trabajo digno?.

Garzón ha asegurado que ?si no hay acceso a la educación o a la sanidad no hay libertad?, y defendiendo una subida ?progresiva? de impuestos, porque ?sin impuestos no se puede acceder a la sanidad o la educación pública?.

En este punto, ha dicho que entiende ?que los ricos no quieran pagar impuestos, porque los que necesitamos que se paguen impuestos progresivos somos las familias trabajadoras, porque no podremos tener acceso a a pensiones en el futuro y tener una vida con dignidad?, para espetar que ?el PP es el que dice que hay que bajar impuestos, y son los mismos de la amnistía fiscal?.

Alberto Garzón ha rechazado a candidaturas ?que quieren hacer de Andalucía un espacio de confrontación, pero este proyecto dice que no, que Andalucía es una tierra de paz, un espacio de construcción de igualdad de solidaridad y justicia, y vamos a ser parte de la solución de los problemas de España, no parte de los problemas como quieren otras candidaturas?.