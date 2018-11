Francisco: "Si no me han echado por protestar el gol es por algo"

Huesca, 24 nov (EFE).- El entrenador de la Sociedad Deportiva Huesca, "Francisco" Rodríguez, se ha mostrado muy enfadado por la decisión arbitral del VAR que ha supuesto el gol del empate definitivo del Levante y ha señalado que si no le han echado tras protestar era "por algo".

"Si no me han expulsado hoy es por algo y me han dejado hasta el final. Lo normal es que me hubieran echado", ha resaltado el técnico del conjunto oscense que ha reconocido que estaba "muy afectado" tras no ganar un partido en el que habían sido superiores.

Francisco ha explicado que en la jugada del gol de Boateng, en el minuto 75, el línea había levantado la bandera, se ha escuchado un pitido y sus jugadores se han parado, lo que había propiciado que el delantero marcara.

"Los jugadores han visto al línea con la bandera levantada y se ha oído un pitido que lo que no sé es si era del árbitro", ha añadido el técnico andaluz que ha señalado que el colegiado le había dicho que no era suyo.

Francisco ha subrayado que era difícil no ganar un partido después de 35 tiros a puerta de su equipo por tres del rival: "esta estadística es difícil de ver en Primera. Me duele que hayamos sido tan superiores en todo y que nos vayamos con un punto. Pienso que algún día nos tocará ganar pero tenemos que levantarnos y seguir luchando".

El técnico almeriense ha reiterado que se encontraba "afectado" por lo sucedido y ha lamentado que su equipo podía haber sentenciado el partido con un tercer gol y no lo había sabido hacer.

A este respecto ha encontrado un paralelismo con el partido contra el Getafe en el que también dominaron y merecieron la victoria pero que igualmente acabaron empatando.

"Tenemos que seguir luchando para conseguir tres puntos que, de momento, se nos están negando. Hay que seguir por este camino", ha finalizado el preparador del conjunto altoaragonés.