Forcadell y Bassa creen serán las mujeres las que "implementen la República"

Barcelona, 24 nov (EFE).- La expresidenta del Parlament Carme Forcadell y la exconsellera Dolors Bassa han enviado hoy desde la cárcel sendas cartas a la Asamblea Nacional de Mujeres de ERC en las que coinciden en que serán las mujeres las que cambiarán las "estructuras patriarcales" y las que "implementarán la República".

En su misiva, Forcadell se ha mostrado convencida de que: "esta ola de mujeres que hoy levantamos la voz y avanzamos de forma implacable, seremos capaces de cambiar las estructuras patriarcales que sustentan actualmente nuestra sociedad".

La política independentista señala que se trata de "cambiarlas y darles la vuelta por completo, no solo adaptarnos" y agrega que en el caso de la política, por ejemplo, "no es fácil hacer encajar a las mujeres en unas estructuras que, de entrada, están codificadas como masculinas".

A su juicio, lo que hace falta es que "cambiemos las estructuras mismas. Y eso significa, entre otras cosas, percibir el poder de manera diferente; pensar de forma colaborativa en vez de individualista; tener en cuenta la fuerza de la gente y no sólo la de los líderes; entender el poder como un atributo, o incluso como un verbo, y no como una propiedad".

Para Forcadell, "la libertad de Cataluña, para la que he luchado tantos años sólo tiene sentido si va acompañada de la libertad de todas y cada una de nosotras. Hacer una república no tiene nada que ver con banderas o himnos si no con valores, derechos y libertades".

En este punto, ha instado a trabajar "para que la república que queremos sea justa, solidaria, abierta, plural y sobretodo, lila. ¡Hagámosla feminista!".

En su carta, Dolors Bassa ha aseverado que cada vez está más convencida "de que somos las mujeres las que conseguiremos implementar la República".

Entiende la ex consellera que "se quiera reconocer o no, tenemos, en general, otra manera de hacer. No nos da miedo decidir cooperativamente, todo lo contrario. Y solemos debatir las ideas entre nosotras antes de hacerlas públicas".

La carta acaba con la reivindicación de "aquello que creemos justo: los derechos civiles, los derechos políticos y democráticos, la libertad de expresión, de opinión e incluso el derecho de disidencia porque queremos una sociedad libre, democrática y con justicia social. ¡No dejemos de luchar, compañeras!.

A la asamblea, que se ha celebrado en Cambrils (Tarragona), han asistido la consellera de Justicia, Ester Capella, la vicesecretaria general de las Mujeres de ERC, Mireia Mata y la alcaldesa de Cambrils, Camí Mendoza, entre otros dirigentes del partido republicano.