Fernández, primer piloto español en conseguir el título mundial júnior

Cheste , 24 nov .- El piloto Raúl Fernández (Ángel Nieto Team) se ha convertido este fin de semana en el primer campeón del mundo júnior de Moto3 español, en una categoría en la que sucede en el palmarés a los italianos Nicolo Bulega, Lorenzo dalla Porta o Dennis Foggia.

Fernández ha sido el dominador del Mundial Junior de Moto3 en 2018 y gracias a sus tres victorias y seis podios ha podido conseguir matemáticamente el título a falta de las dos últimas carreras del año.

Segundo en Portugal, empezó la temporada con fuerza y con la cuarta posición en la primera carrera de Valencia se situó ya en el liderato. Una victoria en Valencia, un podio en Francia y otro triunfo en Aragón le permitieron destacarse en la cabeza de la clasificación.

Un nuevo podio en Jerez y la victoria de Albacete le dejaron el título en bandeja. Ahora, Raúl Fernández llega al Mundial con el Ángel Nieto Team como Campeón del Mundo Junior.

En una entrevista facilitada por su escudería, el joven piloto aseguró que ha sido una temporada en la que ha disfrutado y aprendido.

"Este año realmente hemos disfrutado, hasta en los momentos malos como en Jerez, que acabamos subiendo al podio. Y hemos aprendido porque, del año pasado a este, en momentos difíciles hemos sabido llevar la calma. Jorge Martínez 'Aspar' me lo decía, que en los momentos difíciles mantuviera la calma porque en los momentos fáciles vendrá todo solo", explicó.

Fernández también recalcó la labor que ha tenido Nico Terol, del que destacó que ha sido un pilar clave para él. "Siempre ha estado ahí, en los momentos difíciles me ha ayudado a subir la autoestima. Y cuando he estado muy arriba, eufórico, él al revés, me relajaba. Me ha ayudado a mantener una línea estable", indicó.

El piloto madrileño reconoció que empezó tarde en el motociclismo pero que ha ido dando grandes pasos. "Me he saltado muchas categorías, pasé de la Cuna de Campeones a la PreMoto3 y en mi primer año en circuitos de velocidad competí ya en el FIM CEV y me clasifiqué decimosexto. Ese mismo año entré en la Red Bull Rookies Cup también", apuntó.

"Ahora entras en una lista en la que están, por ejemplo, Maverick Viñales, Álex Rins o Álex Márquez, que ganaron esta competición antes de que pasara a ser Campeonato del Mundo Júnior. Es una lista de grandes pilotos, porque también desde que la competición es Mundial, la han ganado Nicolo Bulega, Lorenzo dalla Porta o Dennis Foggia", recordó.

"Este año el nivel ha sido muy alto, pero hemos sabido aprovechar al máximo nuestro material y ha sido una gran temporada de aprendizaje para lo que nos espera el próximo año en el Mundial. Me siento muy privilegiado de poder estar en esta lista, con pilotos como Efrén Vázquez o Maverick Viñales, que es mi ídolo", agregó.

Preguntado por sus objetivos señaló: "Desde pequeño siempre he querido ser campeón del mundo, pero para mí, este no es mi objetivo: mi meta es ganar en Moto3 y en Moto2 y llegar a MotoGP. Si me dicen, incluso, que no seré campeón pero llego a MotoGP y hago podio ¿Dónde tengo que firmar?", recalcó.

"Empiezo a ser consciente de que es posible llegar a MotoGP porque veo a Mir, a Quartararo, que han llegado y yo he corrido con ellos. Me siento más maduro que el año pasado, y he pasado de ser el vigésimo octavo del Mundial Junior al primero. ¿Quién lo iba a decir? En el Mundial lo podría haber hecho bien este año, pero creo que ahora llego más preparado", concluyó.