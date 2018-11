España dirá sí al "brexit" tras lograr acuerdo de última hora sobre Gibraltar

Madrid, 24 nov (EFE).-El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado hoy que España levantará mañana el veto y votará a favor del acuerdo del "brexit", tras lograr a última hora un "triple blindaje histórico" sobre Gibraltar, que contiene por escrito todas las garantías exigidas por España.

Tras intensas gestiones para lograr todas las garantías sobre la situación de Gibraltar después de que Reino Unido abandone la Unión Europea, fuentes del Ejecutivo han subrayado que España se jugaba mucho y que se tenía que "fijar para siempre el encaje" del Peñón.

En una comparecencia en el Palacio de La Moncloa, Sánchez ha informado de que había comunicado el acuerdo al Rey y que "la relación política, jurídica e incluso geográfica de Gibraltar con la Unión Europea pasará por España" cuando Reino Unido abandone la UE.

"España logra un triple blindaje histórico con el que puede abordar con el Reino Unido el futuro de Gibraltar", ha recalcado Sánchez, tras valorar la carta conjunta de los presidentes de la Comisión Europea y el Consejo Europeo, Jean-Claude Juncker y Donald Tusk, ratificando las exigencias españolas.

En esa misiva, a la que ha tenido acceso Efe, Juncker y Tusk garantizan que los acuerdos independientes sobre Gibraltar a los que puedan llegar la UE y el Reino Unido tras el "brexit" requerirán la "conformidad previa" de España.

Ambos clarifican su postura compartida sobre el artículo 184 del "brexit" en la jornada previa a la cumbre de líderes europeos en Bruselas, en la que se votará la salida definitiva de Reino Unido de la UE.

Sobre el alcance territorial de los futuros acuerdos UE-Reino Unido, Juncker y Tusk exponen que está claro que, después del "brexit", Gibraltar no estará incluida en el ámbito territorial de los pactos, que deberán ser ultimados entre la Unión y el Reino Unido.

Durante su comparecencia, Sánchez ha reconocido que por primera vez en la historia se ha logrado una declaración conjunta del Consejo de Europa y la Comisión Europea en la que se descarta que el artículo 184, "el artículo en discordia que teníamos el Gobierno de España con el Reino Unido, sea aplicable al contenido de la relación futura, incluida, en el ámbito territorial".

Una "interpretación" que el Gobierno británico "reconoce por escrito", ha dicho Sánchez, que ha asegurado que "España le da un valor trascendental" a ese reconocimiento.

Para el jefe del Ejecutivo, la declaración de las instituciones europeas refuerza la posición de España de cara a las negociaciones futuras, "que son las más transcendentales que vamos a tener, porque tendremos que hablar de la cosoberanía y de otras muchas cosas".

Entre los aspectos más importantes del texto, ha citado que se excluya a Gibraltar de la negociación general entre la Unión Europea y Reino Unido, y que para la negociación de cualquier acuerdo de la UE que se aplique al Peñón se exija "el acuerdo previo de España".

Y ha anunciado que el próximo 12 de diciembre comparecerá en el Congreso para explicar el acuerdo alcanzado así como el desarrollo de la cumbre de mañana.

Tras el pacto con España para levantar el veto al "brexit", la primera ministra británica, Theresa May, ha afirmado en Bruselas que la posición de Londres sobre la soberanía de Gibraltar "no ha cambiado y no cambiará": "Estoy orgullosa de que Gibraltar sea británico y siempre voy a estar al lado de Gibraltar".

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha tachado de "cesión" y "fracaso" histórico el acuerdo anunciado por Sánchez, quien a su juicio ha "malogrado" una oportunidad para conseguir la cosoberanía del Peñón.

Casado ha acusado al presidente de no haber logrado incorporar al tratado la cláusula aprobada por los 27 en la que se decía que cualquier relación futura de Gibraltar con la UE pasaba por el acuerdo de España y del Reino Unido.

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, se ha pronunciado en su perfil de Twitter: "Hace un mes, Sánchez decía que todo estaba 'resuelto y cerrado' respecto a #Gibraltar. Luego le colaron un gol y cuando tenía que defender los intereses de España se fue a 7.500 km para reunirse con los líderes de la dictadura cubana. Debe comparecer con urgencia en el Congreso".

Quien sí ha apoyado el acuerdo sobre el "brexit" anunciado por Sánchez ha sido el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, que ha asegurado que el Gobierno contará con el apoyo de la formación morada si el pacto sirve "para defender a los trabajadores del Campo de Gibraltar".