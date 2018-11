Duelo de rachas en el RCDE Stadium

Cornellà de Llobregat /Girona, 24 nov .- El sorprendente Espanyol de Joan Francesc Ferrer 'Rubi', el único equipo de LaLiga Santander que ha ganado todos sus encuentros como local, y el Girona de Eusebio Sacristán, el único que todavía no conoce la derrota como visitante, medirán sus dinámicas positivas este domingo en el RCDE Stadium.

Pese a su buena imagen, el conjunto blanquiazul perdió antes del parón contra el Sevilla en el Sánchez Pizjuán y está centrado en regresar a la buena dinámica de resultados. Como anfitrión, los pericos muestran su mejor versión, con un pleno de cinco triunfos, y esperan hacerlo en este particular 'derbi' catalán.

Varios futbolistas del Espanyol han reconocido que el partido frente al Girona es especial por tratarse de un rival de la misma comunidad autónoma.

Además, la pasada temporada el cuadro gerundense venció en el RCDE Stadium, un resultado que el anfitrión espera revertir este domingo.

El partido enfrentará a dos de los mejores delanteros del campeonato. El blanquiazul Borja Iglesias, con siete dianas, intentará superar al atacante uruguayo Cristhian Stuani, con ocho. El futbolista charrúa es un jugador muy querido por la afición periquita y vivirá un duelo emotivo en el RCDE Stadium.

El entrenador del Espanyol, Joan Francesc Ferrer 'Rubi', no podrá contar con el central brasileño Naldo, que arrastra una lesión de grado dos en la musculatura isquiotibial de la pierna izquierda. La única novedad en la convocatoria es el centrocampista paraguayo Hernán Pérez, recuperado de sus molestias.

Por otra parte, el técnico blanquiazul espera que sus jugadores estén más adaptados a rivales con tres centrales, como el Girona, tras jugar contra el Sevilla, que usa un sistema similar. En cualquier caso, Rubi no planea modificar un estilo que le ha dado tan buenos resultados hasta ahora.

Por su parte, el conjunto rojiblanco, que no pierde lejos del Estadi Municipal de Montilivi desde el 8 de abril de 2018, cuando la Real Sociedad le endosó un incontestable 5-0 en Anoeta, se está mostrando intratable como visitante.

De hecho, en los cinco encuentros a domicilio que ha disputado esta temporada -Villarreal (0-1), Barcelona (2-2), Huesca (1-1), Real Sociedad (0-0) y Valencia (0-1)-, tan solo ha ido por detrás en el marcador durante 27 minutos.

Los buenos números como visitante y la presencia de Cristhian Stuani, que regresa a la que fue su casa durante tres temporadas, son los dos principales argumentos a los que se aferra el Girona para intentar repetir el 0-1 que consiguió el curso pasado en el RCDE Stadium, un resultado que alimentó las dudas sobre cuál es el segundo equipo de Cataluña.

"Por historia y por títulos, es evidente que el Espanyol está por encima del Girona ", enfatizaba el miércoles el capitán rojiblanco, Àlex Granell, con la intención de cerrar la polémica.

Precisamente, el '6' del Girona, que también remarcó que el equipo visitará el RCDE Stadium "con la intención de demostrar que no somos un equipo inferior al Espanyol", podría ser una de las novedades en la alineación de un Eusebio Sacristán, que no ha olvidado el 7-0 con el que Rubi le batió en diciembre de 2014, cuando el técnico vallisoletano entrenaba el Barça B y el catalán, el Valladolid. El zaguero Juanpe es el otro jugador que podría regresar al once rojiblanco. EFE

- Alineaciones probables

RCD Espanyol: Diego López; Javi López, David López, Hermoso, Dídac Vilà; Granero, Marc Roca, Darder; Baptistao, Sergio García, Borja Iglesias.

Girona: Bono; Pedro Porro, Jonás Ramalho, Juanpe o Marc Muniesa, Bernardo Espinosa, Carles Planas; Pere Pons, Àlex Granell, Borja García; Patrick Roberts, Cristhian Stuani.

Árbitro: Hernández Hernández (comité canario).

Estadio: RCDE Stadium.

Hora: 18.30 hora local (17.30 GMT).

-----------------------------------------------------------------

Puestos: Espanyol (5º. 21 puntos). Girona (10º. 17 puntos).

La clave: El Espanyol lo ha ganado todo en casa y el Girona no ha perdido fuera.

El dato: Se enfrentan los delanteros Borja Iglesias (siete goles) y Stuani (ocho).

La frase: Sergio García: "Nos hemos ganado el respeto partido a partido".

El entorno: El Espanyol estrenará la nueva iluminación con un espectáculo lumínico en los instantes previos al partido.