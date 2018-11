Djené por Bruno, única novedad del Getafe para medirse al Athletic

Getafe , 24 nov .- El central internacional togolés Djené Dakonam, que sustituye al defensa canario Bruno González, es la única novedad en la convocatoria de dieciocho futbolistas del Getafe para enfrentarse al Athletic Club de Bilbao en San Mamés.

Djené no pudo jugar el último partido frente al Valencia por sanción y precisamente por ese mismo motivo no está en la lista Bruno.

No están en la lista por decisión técnica el portero Rubén Yáñez, el centrocampista japonés Gaku Shibasaki -que no entra en una convocatoria desde el 4 noviembre contra el Huesca- y el extremo Iván Alejo, mientras que por lesión no ha podido viajar Markel Bergara.

La lista completa de convocados frente al Athletic la forman los porteros David Soria y Leandro Chichizola; los defensas Damián Suárez, Antunes, Cabrera, Ignasi Miquel y Djené; los centrocampistas Amath N'Diaye, Mauro Arambarri, Francisco Portillo, Dejan Maksimovic, Sebastián Cristóforo, Rober Ibáñez y Dimitri Foulquier; y los delanteros Sergi Guardiola, Ángel Rodríguez y Jorge Molina.