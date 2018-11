La colombiana Caicedo ve "ganable" la final contra la china Lina Wang

Nueva Delhi, 24 nov (EFE).- La colombiana Jessica Caicedo está "muy contenta" de haber llegado a la final de los campeonatos del mundo de boxeo en el peso semipesado (-81 kg), en la que este sábado se medirá en un combate que ve "ganable" con la china Lina Wang.

"Primero que muy contenta, no me imaginaba llegar hasta la final, y pues la rival (no la veo) ni muy difícil ni muy fácil, pero es ganable", explicó a Efe en Nueva Delhi, donde esta tarde la púgil nacida en Palmira, de 24 años, combatirá contra la china, de 21.

Caicedo, habitual competidora en el peso medio (-75 kg), subió de división para participar en estos campeonatos en -81 kilos y probarse ante boxeadoras de gran potencia, con los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 como objetivo.

"Me siento muy bien en esa categoría de peso normal, en 75 mucho mejor y para Tokio esa es mi categoría, 75 kilos", comentó.

Preguntada por cuál era el objetivo de su subida de categoría para el mundial, no dudó en responder que la idea era "probarse" y recordó que, de hecho, es también campeona continental en 82 kg.

En cuanto a la ciudad que acoge el Mundial, aseveró que la polución que estos días ahoga la capital india no le ha afectado "en nada".

"En lo poquito que he conocido y lo poco que he salido me ha gustado y no, (la contaminación) no me ha afectado en nada", concluyó.

Caicedo forma parte desde 2013 de la selección colombiana que dirige Rafael Iznaga.

En la categoría de -75 kilos fue este año subcampeona de los Juegos Suramericanos en Cochabamba (Bolivia) y de los Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla (Colombia), éxitos que prolongaron los logrados en 2017 con su victoria en los Juegos Bolivarianos de Santa Marta (Colombia) y en el Panamericano femenino de boxeo en Tegucigalpa, en este caso en -81 kilos.