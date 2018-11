Cardoso, sobre Maxi Gómez: "Nadie tiene la titularidad asegurada"

Vigo, 24 nov (EFE).- El portugués Miguel Cardoso, entrenador del Celta de Vigo, afirmó este sábado que el delantero uruguayo Maxi Gómez no tiene garantizada la titularidad en el equipo frente a la Real Sociedad, y que tiene que ganársela como el resto de sus compañeros.

"En este equipo no hay ningún jugador que tenga la titularidad asegurada. Ninguno. Quien trabaje mejor estará más cerca de jugar. Hay muchas soluciones y calidad en nuestro ataque. Tenemos que manejar los momentos. Le he dicho a los jugadores que el momento es lo más importante. Cada día van a pasar cosas diferentes. Es posible que Maxi juegue y también es posible que no juegue", declaró.

En su comparecencia ante los periodistas, al sustituto de Antonio Mohamed se le preguntó si un club como el Celta puede prescindir de un goleador como Maxi Gómez en su alineación inicial, a lo que respondió de manera tajante.

"¿Tú crees que los grandes equipos del mundo no tienen en el banquillo a jugadores que también hacen goles? Si tú fueras entrenador del Celta siempre jugarían Iago y Maxi, conmigo lo vamos a ver", indicó Cardoso.

El técnico luso también confirmó que el medio centro Nemanja Radoja, quien se niega a renovar con el Celta, no jugará en Anoeta pese a la bajas de Mathias Jensen, Fran Beltrán y Lobotka, alargando así su año en blanco, pues anteriormente tampoco había sido alineado por Mohamed.

"No es una situación mía, es del club. No creo que tenga que pronunciarme sobre eso", dijo Cardoso, que trabaja en la "construcción" de un equipo con una identidad propia y que sea "competitivo".

"Quiero un equipo fuerte, que cuando esté jugando se vea que puede ganar. Debemos construir una idea de juego muy fuerte, eso nos situará cerca de ganar", insistió el nuevo técnico celeste, que no quiso dar pistas sobre si Sergio Álvarez se mantendrá como portero titular.