Busquets: "Seguro que este gol le va a ayudar muchísimo a Dembélé"

Madrid, 24 nov (EFE).- El centrocampista del Barcelona Sergio Busquets aseguró tras el empate 1-1 contra el Atlético de Madrid que "seguro" que el gol del francés Ousmane Dembélé "le va a ayudar muchísimo" en su maduración como jugador.

"Seguro que el gol le va a ayudar muchísimo. Es un jugador muy joven, todo requiere una adaptación, tanto en la vida privada como en la futbolística, hay que ayudarle, porque es muy joven y nos ayuda mucho a nosotros, y seguro que va a ir para adelante y le va a servir para mejorar", manifestó Busquets tras el partido.

El jugador dijo que el Atlético hizo "un planteamiento muy defensivo" lo que provocaba que les costara "encontrar los espacios" durante la primera parte, y señaló que en la segunda el conjunto rojiblanco "bajó físicamente", pero encontró el gol de Diego Costa en un saque de esquina.

"Cuando mejor estábamos ha habido unos minutos de barullo que ellos han aprovechado para hacer gol, que nos castigaba demasiado para los méritos de uno y otro equipo. Al final ha llegado el empate que es lo más justo", añadió.

Sobre si el esquema des cuatro centrocampistas que hoy utilizó el Barcelona tenía el objetivo de encajar menos goles, Busquets dijo que no, aunque "cuanto más sólidos y menos encajemos mucho mejor".

"La prioridad era ganar el partido y no ha podido ser, no porque no hubiéramos querido, sino porque era difícil encontrar a los hombres de ataque", añadió.

Busquets negó que la derrota del Real Madrid en Eibar (3-0) les haya condicionado en el partido de hoy, ya que aseguró que querían "ganar y abrir brecha".

"No solo tenemos que enfocarnos en el Real Madrid, que es verdad que puede luchar por la Liga, pero también hay otros equipos que están arriba, el Sevilla puede quitarnos la primera plaza. Esto dice lo difícil que es ganar en la Liga, sobre todo fuera, y eso da más mérito a las ligas conseguidas", analizó.

En cuanto a su oponente Rodrigo, centrocampista del Atlético y al que han señalado como su sucesor en la selección por el parecido de sus características, Busquets se deshizo en elogios hacia él.

"Rodrigo es un grandísimo jugador, que ha madurado a una velocidad muy rápida desde el Villarreal. Puede jugar en el Barça y en cualquier equipo porque tiene un nivel excelente", finalizó.