Busquets: "Esperábamos un planteamiento así pero no tan exagerado"

Madrid, 24 nov (EFE).- Sergio Busquets, centrocampista del Barcelona, aseguró tras el empate en el Wanda Metropolitano ante el Atlético de Madrid que esperaban un planteamiento defensivo de Diego Simeone "pero no tan exagerado", aunque aseguró que es una idea del fútbol que "hay que respetarla".

"Es difícil pero el Atlético plantea los partidos así. Esperábamos esto pero no tan exagerado. No es divertido ni lo que queríamos, pero es su idea y hay que respetarla. Lo hemos intentado pero no ha podido ser", aseguró en Movistar +.

Busquets señaló que el empate final, gracias al tanto barcelonista en el tiempo añadido, es el resultado más justo. "Nosotros hemos dominado más, hemos tenido el control del partido y prácticamente no han tenido ocasiones. Nos han marcado de un córner. Habría sido injusto perder. Lo justo ha sido el empate".

"Ellos han planteado un partido replegados atrás, con dos líneas de cuatro y apostando por la contra. Ha sido difícil porque tenían las líneas muy juntas y entrar por el centro era complicado", sentenció.