El Baxi Manresa quiere seguir creciendo frente al Breogán

Manresa , 24 nov. .- El Baxi Manresa buscará este domingo (12.30 horas) mantener su línea ascendente y conseguir una nueva victoria en el Nou Congost, donde este curso se ha mostrado algo irregular, ante el Cafés Candelas Breogán.

El de mañana será un encuentro entre dos equipos recién ascendidos que afrontan el partido con trayectorias diametralmente opuestas.

Mientras el equipo catalán ocupa la séptima posición, situado en una zona cómoda, el gallego es penúltimo con un balance de dos victorias en las primeras nueve jornadas.

En este sentido, el técnico del Baxi Manresa, Joan Peñarroya, definió el duelo como uno de los que "todo el mundo piensa que tenemos que ganar sí o sí, y nosotros siempre que jugamos queremos ganar, pero es un rival peligroso que en los últimos partidos ha competido bien y ha tenido opciones".

Peñarroya recordó que, como también le pasó al Manresa, las lesiones han condicionado el inicio del Breogán, que también ha mantenido parte del bloque que consiguió el ascenso.

Sobre el rival, destacó que "es uno de los mejores de la liga en rebote, tanto ofensivo como defensivo, con el mejor reboteador ofensivo de la competición, Gerun". Asimismo elogió "a otros jugadores que pueden hacer daño, y algún viejo conocido como Cvetkovic, que está con un gran acierto".

Peñarroya remarcó también "el deseo y el hambre" del equipo gallego por demostrar que "tienen un sitio en la Liga Endesa" y avisó que será un partido "bastante duro, en el que si no estamos a nuestro nivel, tendremos muchos problemas".

El Baxi recibirá al Breogán como séptimo clasificado, después de un buen inicio de liga con cinco victorias y cuatro derrotas.

Dicha situación hace que el ambiente en el entorno del equipo sea plácido. No obstante, Peñarroya intenta que la euforia no sobrepase a sus jugadores.

"Como profesionales tenemos que estar por encima de ello y saber que si no estamos al cien por cien perderemos contra cualquier rival, que si no estamos con los cinco sentidos en la pista y nos pensamos algo que no es, lo tendremos difícil. Creo que los jugadores lo saben y tenemos jugadores lo bastante expertos para transmitirlo", subrayó.

Para este domingo el Baxi tendrá disponibles a todos los jugadores de la plantilla con la excepción de Paco del Águila, que se lesionó el viernes durante el entrenamiento.