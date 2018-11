Argentina vuelve a perder, esta vez en Edimburgo ante Escocia

Redacción deportes, 24 nov (EFE).- La selección de rugby de Argentina sumó una nueva derrota en esta ventana de amistosos de noviembre, al caer en Murrayfield frente a Escocia (14-9).

No pudo el conjunto de Mario Ledesma tomarse el desquite tras caer ante Irlanda y Francia en un partido en el que los jugadores pretendían homenajear a su compañero Marcos Kremer por el fallecimiento de su novia.

Los 'Pumas', que no ganan a Escocia en Murrayfield desde 2009 (6-9) y que no se imponen hasta este rival desde que vencieron por 13-12 en Wellington en 2011, no pudieron sacar adelante un partido equilibrado.

Tras un intercambio de golpes de castigo de Greig Laidlaw y Nicolás Sánchez la acción que definió el choque fue un ensayo de Sean Maitland a los 66 minutos.

Pese a ello Argentina no se rindió y volvió a entrar en el partido con un golpe de castigo de Nicolás Sánchez, pero no pudo culminar su intento de remontada.