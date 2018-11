Sánchez Piñol: Mi nueva novela 'Fungus' es un western invernal sobre el poder

Barcelona, 23 nov (EFE).- Tras el éxito de los dos primeros volúmenes de la saga "Victus", con unos 300.000 ejemplares vendidos solo en castellano y catalán, el escritor Albert Sánchez Piñol regresa hoy a las librerías con "Fungus", un "western invernal", una historia "fantástica" en la que reflexiona sobre el poder.

En una entrevista con Efe, comenta que la primera versión de la novela data del año 2005, porque desde siempre se ha sentido fascinado por la idea misma del poder. "¿Por qué acatamos? ¿Por qué obedecemos? ¿Por qué consentimos?", se ha preguntado en infinidad de ocasiones.

A raíz de estas cuestiones y de que piensa que "no siempre obedecemos por la coerción física, sino que hay algo más, que es el asentimiento", empieza a escribir este relato desbordante con un ejército de setas gigantes recorriendo montañas, en el año 1888, en una época de "gran eclosión de las ideologías sociales".

A lo largo de la obra, publicada en catalán por La Campana, también sobrevuela la idea de que "los gobernantes, al final, son un producto nuestro y cuando hacen cosas raras, caen. Ellos saben que sin el consentimiento de los de abajo no duran ni cuatro días, pero la gente no es consciente del poder que tiene".

Con una imaginación que nunca descansa, Sánchez Piñol quiere con "Fungus" iniciar una saga protagonizada por este ejército de setas gigantes, que odian la autoridad y que despiertan un día accidentalmente gracias a un personaje demencial y borracho, llamado Ric-Ric, militante anarquista que llega hasta el remoto valle pirenaico que habitan, huyendo de la policía, y que se acabará convirtiendo en el "rey de los Pirineos".

En esta aventura también aparecen Cassian, jefe de contrabandistas y enemigo acérrimo de Ric-Ric; una maestra de escuela llamada Mailís; el pequeño Alban, así como un militar español, Antonio Ordóñez, o un fotógrafo obcecado en realizar la fotografía más memorable de todos los tiempos, Eusebi Estribill.

Sin embargo, insiste el escritor, "las protagonistas máximas son estas criaturas con forma de seta, unos seres emocionales, que es lo que los diferencia de los humanos, porque mientras los humanos tienen un lenguaje de palabras que comunica emociones ellos tienen un lenguaje de emociones que comunica alguna palabra, con lo que son dos mundos que se acabarán disputando el planeta".

En este punto, dice no entender "cómo las setas no han sido más aprovechadas en nuestra literatura, al menos en la fantástica, porque en Cataluña nos vuelven locos".

"Si te paras a pensar -precisa- el ir a buscar setas es la última pulsión de cazadores recolectores que nos queda, porque si las miras con ojos lúcidos, las puñeteras son un noventa por ciento de agua, pero nos vuelven locos, son como el tesoro del pirata. Es la idea de que en el fondo del bosque hay algo maravilloso".

Por otra parte, antropólogo de formación como es, no esconde que crearlas ha sido muy grato, porque "no tienen familia, son todos hermanos, no tienen sexualidad, ni saben lo que es, porque nacen a partir de unas esporas que les comunican la experiencia anterior".

Sin embargo, reconoce: "La humanidad más diferente que he podido crear a lo que somos nosotros es la que más nítidamente nos habla de nosotros".

Preguntado sobre si los últimos acontecimientos ocurridos en Cataluña se han cruzado en el relato, Sánchez Piñol, independentista declarado, asevera que ha escrito con un ojo puesto en todo lo que pasaba.

"Pero, honestamente, debía sacar la actualidad de 'Fungus', porque si estuviera rebajaría la novela, porque yo aquí hablo del poder en general y no puedo circunscribirme a una metáfora tan próxima, porque me estropearía la historia", explica.

Hay gente que ha leído ya el original y buscaba si Ric-Ric, ataviado con un sombrero bombín y un largo abrigo negro, tenía parecido con Mariano Rajoy, con Carles Puigdemont o con Oriol Junqueras, pero advierte que no. "Yo quiero elevar mi relato por encima de la cotidianeidad, que pertenece a los periodistas. En todo caso, es denostar el poder político tal y como lo hemos concebido", agrega.

Por otra parte, destaca que "Fungus" es el primer episodio de una serie, que "me gustaría que tirara".

Sin embargo, "los escritores y los políticos estamos en manos de los lectores o los electores, somos lo mismo. El día que los lectores dicen que lo que haces no vale nada, no encuentras un editor que te quiera publicar, es así", concluye.