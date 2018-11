River y Boca se juegan el trono de América y un lugar en la historia

Buenos Aires, 23 nov (EFE).- River Plate y Boca Juniors lucharán por el título de la Copa Libertadores de 2018 este sábado en el Monumental con un inédito superclásico que le asegurará al campeón un lugar privilegiado en la historia del fútbol.

Los dos equipos más populares de Argentina, que en el partido de ida jugado en la Bombonera empataron 2-2, se enfrentan por primera vez en la final del torneo de clubes más importante del continente, que además, tendrá desde el año que viene una final a partido único en un estadio neutral.

La incertidumbre en torno a las alineaciones es total.

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, no podrá contar con uno de sus delanteros titulares, el colombiano Rafael Borré, por acumulación de amarillas.

Ignacio Scocco, quien lo suele reemplazar, tampoco está disponible, en su caso por lesión.

Por eso, Gallardo analiza alinear un equipo con cinco centrocampistas o cinco defensores y un solo delantero: Lucas Pratto.

El que sí regresará al equipo tras recuperarse de su lesión es el capitán y centrocampista Leonardo Ponzio, quien se perdió el partido de ida disputado en la Bombonera el sábado 10 de este mes.

Tanto el plantel de River Plate como Gallardo llevan varios días sin hablar con la prensa para evitar distracciones.

Al igual que en partido de ida, Gallardo no podrá dar indicaciones por una suspensión y su lugar en el banquillo será ocupado por el segundo entrenador: Matías Biscay.

Boca Juniors, por su parte, decidió realizar este jueves por la tarde una práctica abierta al público en la Bombonera para que miles de hinchas puedan alentar al equipo en la previa de este partido tan importante.

"Si te digo que no tengo ansiedad te voy a mentir. Son partidos únicos. Tenemos la posibilidad de quedar en la historia de Boca, estamos convencidos de que lo vamos a hacer. Cuando llegue el sábado hay que meternos y quedarnos con el partido, que es lo importante", dijo el centrocampista uruguayo Nahitan Nández en rueda de prensa tras el entrenamiento matutino del martes.

También habló en rueda de prensa el colombiano Wilmar Barrios, quien aspira a quedar en la historia del club, como hicieron sus compatriotas Óscar Córdoba, Mauricio 'Chicho' Serna y Jorge 'el Patrón' Bermúdez.

"Me imagino quedando campeón, porque es un anhelo que tengo desde que llegué. Un punto que me hizo quedarme, para jugar la Copa, pensando en lo que han hecho colombianos como Córdoba, 'Chicho' o Bermúdez, que hoy son recordados como si fuera ayer. Me entusiasma, me motiva, me pone feliz pensar que el sábado tengo 90 minutos para darlo todo, para conseguir esa hazaña que es quedar campeón de la Copa", explicó.

El delantero Cristian Pavón, que en la ida tuvo que ser reemplazado por lesión a los 26 minutos, no se recuperó y está prácticamente descartado. Sin embargo, el entrenador Guillermo Barros Schelotto lo incluyó en la nómina de citados.

El centrocampista colombiano Edwin Cardona y los delanteros Carlos Tevez, Mauro Zárate y Darío Benedetto luchan por su lugar en la alineación titular.

Además, el portero Esteban Andrada se recuperó de su lesión y es probable que regrese al once inicial, relegando a Agustín Rossi al banco.

El Xeneize llegó a esta instancia al dejar en el camino al Libertad paraguayo (2-0 y 2-4) y a los brasileños Cruzeiro (2-0 y 1-1) y Palmeiras (2-0 y 2-2) en la fase eliminatoria.

River Plate, por su parte, superó a los argentinos Racing Club (0-0 y 3-0) e Independiente (0-0 y 3-1) y al brasileño Gremio (0-1 y 1-2).

A pesar del pedido de los organismos de seguridad, que solicitaron adelantar el encuentro una hora, el partido que consagrará al campeón de América comenzará a las 17.00 local (20.00 local).

Este encuentro, al igual que el de ida, se jugará únicamente con público local.

- Ficha técnica:

River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Jonatan Maidana, Javier Pinola, Milton Casco; Exequiel Palacios, Enzo Pérez, Leonardo Ponzio, Ignacio Fernández, Gonzalo Martínez; y Lucas Pratto.

Entrenador: Matías Biscay.

Boca Juniors: Esteban Andrada; Leonardo Jara, Carlos Izquierdoz, Lisandro Magallán, Lucas Olaza; Nahitan Nández, Wilmar Barrios, Pablo Pérez, Edwin Cardona, Ramón Ábila y Sebastián Villa.

Entrenador: Guillermo Barros Schelotto.

Árbitro: El uruguayo Andrés Cunha, asistido por sus compatriotas Nicolás Tarán y Mauricio Espinosa. El cuarto árbitro será el peruano Víctor Carrillo. El encargado del VAR será el uruguayo Leodán González.

Incidencias: Partido de vuelta de la final de la Copa Libertadores a disputarse en el estadio Antonio Vespucio Liberti, de Buenos Aires, conocido como El Monumental, con capacidad para unos 66.000 espectadores.

Hora: 17.00 local (20.00 GMT).