Resultados de las elecciones parlamentarias afganas podrían no anunciarse hoy

Kabul, 23 nov (EFE).- La Comisión Electoral Independiente de Afganistán (IEC) anunció hoy que los resultados de los comicios parlamentarios celebrados a finales de octubre podrían no darse a conocer hoy, como estaba previsto, debido a problemas técnicos y procedimentales.

"No creo que podamos anunciarlos hoy, anunciaremos a última hora de la tarde si podremos darlos a conocer o no, pero si no podemos hacerlo hoy lo haremos a principios de semana", indicó a Efe el portavoz de la IEC, Abdul Azizi Ibrahimi.

Los resultados, que inicialmente se iban a hacer públicos el pasado 10 de noviembre, serían solo de entre ocho y diez de las 34 provincias del país, mientras que la publicación de las restantes se produciría en ocho días.

Ibrahimi atribuyó el retraso en el anuncio de los resultados completos a problemas técnicos y de seguridad, y dificultades en el transporte a Kabul de papeletas desde zonas remotas del país, entre otros factores.

También afectó al proceso el comportamiento de los observadores nombrados por algunos de los candidatos, que "no siguen las normas y tratan de poner problemas al recuento y escrutinio de votos", advirtió ya el pasado lunes en un comunicado la IEC.

Los comicios se celebraron el 20 de octubre entre alegaciones de fraude y una alta tasa de violencia, con más de tres años de retrasos por problemas de seguridad y financieros y la implementación de reformas en el sector por parte del Gobierno.

Cerca de cuatro millones de los 8,8 electores, el 34 % de ellos mujeres, registraron sus votos en 33 provincias en favor de 2.564 candidatos, de entre los que se escogerá a los 250 legisladores de la Cámara Baja.