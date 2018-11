AFE recuerda su fundación tal día como hoy hace 41 años

Madrid, 23 nov (EFE).- La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) recordó este viernes su fundación tal día como hoy hace 41 años y aseguró que "aquel desafío y aquel espíritu de lucha está más vigente que nunca", ahora cuando "es uno de los sindicatos más reconocidos a nivel internacional".

"Fue el día 23 de noviembre de 1977 y 41 años después la Asociación de Futbolistas Españoles mantiene aquella pujanza y aquel espíritu de lucha de sus fundadores", rememoró AFE en su web, donde destacó el papel que jugaron en ello Juanito y Manuel Esteo especialmente.

Entonces unos 270 futbolistas se reunieron para hablar y debatir sobre sus problemas y fue "aquel día cuando AFE dio su primer paso, el primero de muchos que le han llevado a ser hoy en día uno de los sindicatos de jugadores más reconocidos a nivel internacional".

Para el sindicato que preside David Aganzo, "aquella primera asamblea del 23 de noviembre de 1977 convulsionó el mundo del deporte en una España que aún tenía fresca en la memoria una dictadura de 40 años".

"La iniciativa del futbolista español provocó un tremendo debate en todo el país, con los clubes como grandes críticos con la decisión de sus trabajadores. Pero 41 años después, aquel desafío, aquel espíritu de lucha, está más vigente que nunca", aseguró.

AFE repasó aquellos momentos de su nacimiento, en los que se fijó en el sindicato que ya existía en el fútbol argentino, y elaboró un vídeo en el que jugadores entonces en activo como Vicente del Bosque y Juan Manuel Asensi detallan aquellos días y la labor que desempeñaron otros futbolistas.

"La génesis de todo fue Juanito y Manolo Esteo, que se apoyaron con José Luis Carceller y José Cabrera Bazán, que había sido futbolista y abogado, y Quino que fueron claves. Fueron años bonitos, con cierto romanticismo de unos cuantos que con mayor o menor intensidad estuvimos ahí al frente y dimos la cara", recordó Del Bosque.

Asensi también se refirió al fallecido Juanito como "el artífice" "Nos cogió uno a uno. Me enorgullezco de haber sido presidente y fundador de AFE. Ahora si la unión de futbolistas no es total no se pueden conseguir metas", opinó.

José Luis Carceller, que fue asesor jurídico del sindicato, justificó su creación en que "el futbolista desde el punto de vista jurídico y humano no estaba bien tratado y se iban a dar cuenta de que se tenían que unir" para formar un colectivo que nació con 20 millones pesetas de presupuesto inicial y 1.900 afiliados que abonaban una cuota trimestral de 2.500 pesetas o de 1.250 si no estaban activos.