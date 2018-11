Oltra: "Queda un mundo para el mercado, hay que crecer con los que estamos"

Santa Cruz de Tenerife, 23 nov (EFE).- El entrenador del Tenerife, José Luis Oltra, ha asegurado este viernes que "queda un mundo para el mercado de invierno", por lo que lo único que le importa es el partido del domingo ante el Rayo Majadahonda y ha asegurado de que deben "crecer con los que estamos".

En cuanto a la salida de Alfonso Serrano de la secretaría técnica, el técnico ha comentado que está "muy agradecido" al profesional vallisoletano, puesto que las dos veces que ha llegado al club ha sido por él.

"No me gusta hablar de los que ya no están. Sólo estoy centrado en el partido del domingo, Serrano ha salido y me produce pena, pero él y el club lo han decidido así y estos es fútbol", ha recalcado.

"Queda un mundo para el mercado de invierno, pero siempre estoy implicado con el club. Es normal que los entrenadores opinemos si nos preguntan", ha dicho sobre su implicación en los cambios en la plantilla que se produzcan con la llegada del nuevo director deportivo.

En cuanto al partido de este domingo en el Rodríguez López, Oltra ha relatado que "la gente no termina de conocer" al Rayo Majadahonda, un equipo que es "descarado y juega "bien al fútbol", al tiempo que vienen "de ganar dos partidos y están en buen estado de ánimo".

El entrenador del combinado chicharrero ha advertido de que "ganar es fundamental", al tiempo que ha insistido en que el conjunto madrileño es "un equipo imprevisible" que tiene "buenos delanteros y llegadores".

"Cometemos errores futbolísticamente, hay que mejorar en lo ofensivo y más en lo defensivo. Podemos ser más contundentes en ambas áreas, mejorar aspectos técnicos y tácticos", ha recalcado.

Sin embargo, ha pedido a la afición que "no se confunda", ya que el Tenerife tiene "un vestuario comprometido y que quiere, pero nos falta algo".

El entrenador ha insistido en que deben ser "más agresivos" en las disputas o los duelos", pero "no se trata de no querer, porque es un vestuario sano", aseguró.