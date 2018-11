Moreno dice es momento más importante desde andaluces pidieron la autonomía

Antequera , 23 nov .- El candidato del PP, Juanma Moreno, ha dado hoy un paso más en su afán por situar las próximas elecciones como un momento histórico y ha dicho que "estamos ante la fecha más importante desde el 4 de diciembre" de 1977, fecha en la que los andaluces salieron a la calle para pedir la autonomía.

"Pocas veces te encuentras de frente con un momento histórico en la democracia, a veces no ocurre y a veces pasa por tu lado y no eres capaz de darte cuenta", ha dicho Moreno en un acto en Antequera (Málaga), donde ha insistido en que "esto no van a ser unas elecciones más".

Ha asegurado que los andaluces se juegan elegir entre un futuro mejor "o seguir como estamos y por tanto languidecer en términos económicos" y ha pedido a los andaluces que sean "cómplices" de un "movimiento social" que está "por encima de barreras ideológicas".

Moreno ha manifestado también que Andalucía "va a servir para acercar la salida de un señor que se llama Sánchez de apellido y que se parece cada vez más a otro que se apellida Zapatero".

Ha recordado que queda una semana para "barrer" al socialismo de cuarenta años, a "tanta corrupción, tanto desempleo y tanta impunidad" y ha afirmado que "esto no lo para nadie, por mucho dinero del PSOE, por mucha maquinaria y por mucha propaganda".

El candidato del PP ha pedido a los quinientos asistentes que "multipliquen" sus conversaciones con vecinos o familiares, que no paren de "hablar y convencerles" y de decirles "que nadie que vote al PP puede quedarse en su casa".

Moreno ha subrayado que está notando las ganas de cambio en la calle y el cariño de los andaluces, y ha bromeado con que las mujeres de entre 60 y 65 años son su "target" y con las que triunfa "de verdad", porque con sus ánimos se viene "arriba".

Ha vuelto a desgranar algunas de sus medidas económicas y sanitarias y ha asegurado que si gobierna una de sus primeras medidas será desbloquear el puerto seco de Antequera.