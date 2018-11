Michelle Obama domina las listas de libros más vendidos con sus memorias

Redacción internacional, 23 nov (EFE).- La ex primera dama estadounidense Michelle Obama domina con fuerza en la lista de libros de no ficción esta semana con sus memorias, "Becoming", que es número uno en Estados Unidos, Francia y Alemania, mientras ocupa puestos destacados en Italia y Colombia.

En las estanterías de ficción el autor de la saga "Canción de hielo y fuego", George R.R Martin, entra en España con la precuela de "Juego de Tronos", "Fuego y Sangre", mientras se mantiene en Arentina y Colombia el thriller "Jaque al psicoanalista" de John Katzenbach.

ALEMANIA

Ficción:

1.- "Die Mondschwester" - Lucinda Riley (Goldmann)

2.- "Der Insasse" - Sebastian Fitzek (Droemer)

3.- "Mittagsstunde" - Dörte Hansen (Penguin)

4.- "Die Suche" - Charlotte Link (Blanvalet)

No ficción:

1.- "Becoming" - Michelle Obama (Goldmann)

2.- "Kurze Antworten auf große Fragen" - Stephen Hawking (Klett-Cotta)

3.- "Die bessere Hälfte" - Eckart von Hirschhausen; Tobias Esch (Rowohlt)

4.- "Der Ernährungskompass" - Bas Kast (C. Bertelsmann)

Fuente: "Der Spiegel"

ARGENTINA

Ficción:

1.- "La voz ausente", de Gabriel Rolon (Emece)

2.- "Jaque al psicoanalista", de John Katzenbach (Ediciones B)

3.- "Sabotaje", de Arturo Pérez-Reverte (Alfaguara)

4.- "Quien no", de Claudia Piñeiro (Alfaguara)

No ficción:

1.- "El hombre que se inventó a sí mismo", de Jorge Fernández Díaz (Planeta)

2.. "La raíz (De todos los males)", de Hugo Alconada Mon (Planeta)

3.- "Horósscopo Chino 2019", de Ludovica Squirru (Kepler)

4.- "Mala leche", de Soledad Barruti (Planeta)

Fuente: Yenny-El Ateneo/tematika.com

COLOMBIA

Ficción:

1.- "Yo, Julia" - Santiago Posteguillo - (Planeta)

2.- "Las noches todas" - Tomás González - (Planeta)

3.- "Donde nadie me espere" - Piedad Bonnett - (Penguin Random House)

4.- "Jaque al psicoanalista" - John Katzenbach - (Ediciones B)

No ficción:

1.- "El país que me tocó" - Enrique Santos Calderón - (Debate)

2.- "Mi historia" - Michelle Obama - (Penguin Random)

3.- "Mañana te espero de pie" - Alberto Mishaan - (Penguin Random)

4.- "Mi vida y cárcel con Pablo Escobar" - Victoria Eugenia Henao - (Planeta)

Fuente: Librería Nacional

ESPAÑA

Ficción:

1.- "Semptierno" - Defreds José A. Gómez Iglesias (Espasa)

2.- "Yo, Julia" - Santiago Posteguillo (Planeta)

3.- "Fuego y sangre (Canción de Hielo y Fuego) - George R.R. Martin y Doug Weatley (Plaza & Janés Editores)

4.- "Memorias de una salvaje" - @srtabebi (Planeta)

No ficción:

1.- "Setas de la península Ibérica" - Jaume Llistosella (Jaguar)

2.- "La voz de tu alma" - Lain García Calvo (Autor-editor)

3.- "Esclavos por la patria" - Isaias Lafuente (Planeta)

4.- "1000 recetas de oro: 50 años de carrera" - Karlos Aguiñano (Planeta)

Fuente: Casa del Libro

ESTADOS UNIDOS

Ficción:

1.- "Hate Notes" - Penelope Ward & Vi Keeland (Montlake Romance)

2.- "Look Alive Twenty-Five" - Janet Evanovich (GP Putnam's Sons)

3.- "Long Road to Mercy" - David Baldacci (Grand Central Publishing).

4.- "Past Tense" - Lee Child (Dell)

No ficción:

1.- "Becoming" - Michelle Obama (Crown)

2.- "Girl, Wash Your Face" - Rachel Hollis (Thomas Nelson)

3.- "Educated" - Tara Westover (Random House)

4.- "Whose Boat is This Boat" - Staff oh the Late Show with Stephen Cobert (Simon & Schuster)

Fuente: Amazon

FRANCIA

Ficción:

1.- "Leurs enfants après eux" - Nicolas Mathieu (Actes Sud)

2.- "Un hosanna sans fin" - Jean d'Ormesson (Héloïse D'Ormesson)

3.- "13 à table!" - colectivo (Pocket)

4.- "Le cercle des impunis" - Paul Merault (Fayard)

No ficción:

1.- "Devenir" - Michelle Obama (Fayard)

2.- "Le Lambeau" - Philippe Lançon (Gallimard)

3.- "Ce que je peux enfin dire" - Ségolène Royal (Fayard)

4.- "21 lecons pour le XXIe siècle" - Yuval Noah Harari (Albin Michel)

Fuente: Edistat

ITALIA

Ficción:

1.- "Cinzia", Leo Ortolani (Bao)

2.- "Fate il vostro gioco", Antonio Manzini (Sellerio)

3.- "The outsider", Stephen King (Sperling & Kupfer)

4.- "L'assassinio del Commendatore", Haruki Murakami (Einaudi)

No ficción:

1.- "The Game", Alessandro Baricco (Einaudi)

2.- "M. Il figlio del secolo", Antonio Scurati (Bompiani)

3.- "Istruzioni per diventare fascisti", Michela Murgia (Einaudi)

4.- "Becoming La mia storia", Michelle Obama" (Garzanti)

Fuente: La Feltrinelli

MÉXICO

Ficción:

1.- "El jardín de las mariposas" - Dot Huchinson (Planeta)

2.- "Wigetta y el tesoro de chocatuspalmas" - Vegeta777 y Willyrex (Temas de hoy)

3.- "La desaparición de Stephanie Mailer" - Joel Dicker (Alfaguara)

4.- "Secreto Biblia" - Leopoldo Mendívil López (Grijalbo)

No ficción:

1.- "¿Y ahora qué? México ante el 2018" - Universidad de Guadalajara (Debate)

2.- "De animales a dioses" - Yuval Noah Harari (Debate)

3.- "Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes. Diversión y aventuras" - Elena Favilli y Francesca Cavallo (Planeta)

4.- "Sobrenatural. Gente corriente haciendo cosas extraordinarias" - Joe Dispenza (Urano)

Fuente: Librería Gandhi

PORTUGAL

Ficción:

1.- "Como Estrelas Cadentes" - Sveva Casati Modignani (Porto Editora)

2.- "Princípio de Karenina" - Afonso Cruz (Alfaguara Portugal)

3.- "Eça de Queiroz segundo Fradique Mendes" - Sónia Louro (Saída de Emergência)

4.- "A Amante do Governador" - José Rodrigues dos Santos (Gradiva)

No ficción:

1.- "Falar (Inglês) é fácil" - Cristina Ferreira (Contraponto Editores)

2.- "21 Lições para o Século XXI" - Yuval Noah Harari (Elsinore)

3.- "O que aprendi com Bob" - James Bowen (Porto Editora)

4.- "Estar Vivo Aleija" - Ricardo Araújo Pereira (Tinta da China)

Fuente: Librería Bertrand

REINO UNIDO

Ficción:

1.- "Past Tense" - Lee Child (Bantam Press)

2.- "Tombland" - CJ Sansom (Mantle)

3.- "Heads You Win" - Jeffrey Archer (Macmillan)

4.- "Heroes" - Stephen Fry (M Joseph)

No ficción

1.- "Brief Answers to the Big Questions" - Stephen Hawking (J Murray)

2.- "Listening to the Animals" - Noel Fitzpatrick (Trapeze)

3.- "Battle Scars" - Jason Fox (Bantam Press)

4.- "Tina Turner: My Love Story" - Tina Turner (Century)

Fuente: The Sunday Times.