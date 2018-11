Marín advierte que "hay algo peor que 4 años más de Díaz: Díaz con Podemos"

Almería, 23 nov (EFE).- El candidato de Ciudadanos a la presidencia de la Junta, Juan Marín, ha insistido hoy en que si el PSOE y Adelante Andalucía llegaran a gobernar juntos los andaluces tendrían que "agarrarse bien las carteras" y ha advertido que "hay algo peor que 4 años más de Susana Díaz: Díaz con Podemos".

Durante un acto electoral en Almería, en el que ha contado con el respaldo del secretario general de la formación, José Manuel Villegas, Marín ha asegurado que si Ciudadanos "no cambia esto" se puede dar que "Díaz esté en manos de Podemos, y entonces agarraos bien las carteras, porque lo vamos a pasar muy mal", ha alertado.

"Cuatro años más de Susana Díaz serían cuatro años más de lo mismo, pero en manos de Podemos significará que perdamos la esperanza y nuestros hijos no tengan oportunidades, y Ciudadanos eso no lo va a consentir", ha advertido Marín, quien ha reclamado que por eso "se luche más que nunca".

El candidato naranja ha recordado que estamos en el ecuador de la campaña electoral y que "queda mucho camino por recorrer".

Marín, que no quiere "que nadie piense que el partido está ganado", ha avisado de que "van a llegar tiempos difíciles en las próximas semanas" pero ha afirmado que "el cambio es imparable", por lo que ha pedido "un esfuerzo más porque está muy cerca".

"Vamos a ser el foco de todos los ataques, nos van a venir de todos lados, pero no miréis a ningún lado, solo de frente, y decidles que venimos a cambiar Andalucía y devolvérsela a los andaluces", ha sentenciado.

El líder regional de Ciudadanos ha insistido en que su partido va a construir una Andalucía "cohesionada, a la que le duela lo que le pasa a los andaluces, porque a nosotros nos duele la gente" no podemos quedarnos sentados en el sofá y no salir a votar".

"En los próximos días empezarán a decirnos que no es posible, que os tenéis que conformar. Pues ya se acabó, porque vamos a decir que otra Andalucía es posible, que nosotros no tenemos mochila", ha exclamado Marín, que cree que PSOE y PP "están incitando al miedo y a no ir a votar porque les interesa quedarse como están".

Marín ha criticado también al líder del PP, Juanma Moreno, del que ha lamentado que "hoy se deje venir con una película: La guerra de las galaxias".

"Dice usted yo tengo la fuerza, soy Luke Skywalker, y vengo a cambiar Andalucía. Oiga usted, esto es muy serio, los problemas de los andaluces son muy serios y que un padre se parta el alma por dejarle a su hijo un futuro mejor también, y usted se lo toma a broma", ha censurado, para advertir que "Andalucía no es una película".