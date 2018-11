Un 'Lucho' González "ansioso" confía en 'Pity' y Pratto para derrotar a Boca

Sao Paulo, 23 nov (EFE).- El centrocampista argentino Luis 'Lucho' González, del Atlético Paranaense brasileño y viejo conocido del River Plate, dijo este viernes en una entrevista con Efe que confía en Gonzalo 'Pity' Martínez y Lucas Pratto para derrotar a Boca Juniors en la final de la Copa Libertadores.

"Estoy ansioso por ver el partido como si me tocase jugar a mí. El primer partido lo viví así, con esas ganas, con ese entusiasmo. No soy hincha de River, pero le tengo un cariño muy grande al club. Es una ansiedad que se tiene por haber jugado ahí y por conocer las personas que todavía trabajan en el club", expresó el futbolista.

González, de 37 años, vistió la camiseta del equipo 'Millonario' en dos épocas diferentes, la última entre 2015, cuando ganó la Libertadores con el equipo argentino, y 2016, año en el que puso rumbo a su actual club en la ciudad de Curitiba.

"Mis sentimientos y mi deseo es que gane River obviamente", señaló sobre la final del máximo torneo de clubes de América que se definirá en el Monumental tras el 2-2 del primer asalto en La Bombonera.

'Lucho' cree que Gonzalo 'Pity' Martínez y Pratto, autor de uno de los goles de River en el feudo 'xeneize', son dos "jugadores clave" que pueden ser determinantes para decantar la final.

El primero porque "atraviesa un gran momento" de forma y el segundo porque puede marcar "diferencias en cualquier momento". También recordó el "excelente momento" del guardameta Franco Armani.

Del adversario, destacó como principal arma a Darío Benedetto, quien ya fue decisivo en las semifinales frente al Palmeiras y también "mojó" en la ida de la final.

"Carlos Tévez, si juega de titular, es jugador con mucha experiencia", dijo aunque extendió elogios a otros jugadores.

"Creo que los otros delanteros de Boca, como Ramón Ábila no precisan de muchas oportunidades para convertir un gol", expresó.

Apodado 'el Comandante', el veterano centrocampista triunfó en Europa con el Oporto y el Olympique de Marsella, pero asegura que River "representa mucho" en su "vida profesional".

"Es un club que me dio la posibilidad de ser un jugador más conocido, me dio la posibilidad de jugar en la selección argentina, de ser vendido a Europa", comentó.

En su primera etapa en el River conquistó los torneos Clausura de 2003 y 2004, año en el que también ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas.

En su memoria está grabado a fuego las semifinales de la Libertadores de 2004 precisamente contra un Boca que venció en la tanda de penaltis.

"Tuve la posibilidad de hacer un gol, pero la sensación amarga de haber quedado eliminado en los penaltis. Un poco ese sabor de agridulce, pero fue un partido que hasta el día de hoy recuerdo y que me quedó marcado en mi mente", recordó.

Después iniciaría su aventura en Europa con un breve periodo en el Al-Rayyan de Catar, antes de volver a River y sacarse "esa espina" de no haber ganado la Libertadores.

"Soy un eternamente agradecido al club, a su gente por todo lo que me brindaron", declaró.

"Lucho" es ahora pieza clave en el Atlético Paranaense, el equipo revelación este año en el Campeonato Brasileño y que está a un paso de alcanzar su primera final en la Copa Sudamericana tras ganar por 2-0 al también brasileño Fluminense en la ida de las semifinales.

"Estamos haciendo una campaña mejor de lo esperado, estuvimos en la zona de descenso y hoy estamos pelando por un lugar de clasificación para la Libertadores (de 2019). A su vez estamos en la semifinales de la Sudamericana con una ventaja buena, así que nada atravesando un buen momento", afirmó.

"Pero todavía no hemos conseguido nada, falta un poco más para terminar el año de la mejor manera", añadió.

Su idea es "seguir jugando" y si puede, hacerlo en el Paranaense porque dice sentirse "muy a gusto en el club".

"La gente me trata muy bien, me quieren, me siento muy a gusto en la ciudad, esas cosas ayudan a la hora de tomar una decisión", concluyó.