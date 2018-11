Lambán pide el Estado que no convalide el plan de Endesa si no es ambicioso

Zaragoza, 23 nov (EFE).- El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha pedido hoy al Gobierno de España que si el plan económico de restitución que Endesa debe presentar para compensar a las comarcas mineras por el cierre de la central térmica de Andorra (Teruel) no es lo suficientemente ?ambicioso?, no lo dé por bueno y no lo convalide.

Así lo ha asegurado hoy en la sesión de control del Pleno de las Cortes en respuesta a una pregunta que le ha formulado la diputada de IU, Patricia Luquin, sobre las actuaciones que tiene previsto realizar el Gobierno de Aragón para paliar los ?graves efectos? que va a suponer para la zona el cierre de la térmica de Endesa, previsto en junio de 2020.

Lambán ha insistido en la necesidad de que el plan de compensación que Endesa tiene que presentar debe de ser ?comprometido y ambicioso?, y en el caso contrario el ministerio de Transición Ecológica no debería darlo por bueno.

El presidente, además, ha anunciado que, si tiene ?opción?, visitará Andorra la semana que viene, y tratará de presentar ?alguna cosa concreta? para que los habitantes de las comarcas mineras, tengan si acaso pueden tenerla, ?algún tipo de tranquilidad?.

El Gobierno de Aragón, ha añadido, no pretende ?monopolizar ? la interlocución con el Gobierno de España, y su función concreta como presidente no es otra más que apoyar a los afectados frente al ejecutivo central.

La ministra Teresa Ribera, además, según ha recordado Lambán, visitará la zona la primera quincena de diciembre, pero antes se celebrarán reuniones entre la consejera de Economía, Marta Gastón, y la secretaría de Estado de Energía para poner encima de la mesa medidas concretas y alternativas al cierre.

Luquin ha considerado, por su parte, que es necesario que Ribera conozca la zona ?más pronto que tarde?, y también que sería un ?error histórico? que se autorizara el cierre sin un plan alternativo de empleo porque, a su juicio, a la empresa hay que exigirle ?responsabilidad? porque 158 trabajadores directos y más de 400 subcontratados se van a quedar ?en la calle?.

Y ha pedido al presidente que reclame ante el Gobierno de España la aplicación del artículo 128 de la Constitución, que permite reservar para el sector público la prestación de servicios esenciales y estratégicos como la energía, lo que supondría recuperar para el sector público la energía con el objetivo de que las decisiones al respecto las tomen los parlamentos y los gobiernos y no ?un consejo de administración a kilómetros de distancia?.

Lambán ha mostrado su ?total acuerdo? con el ?fondo y el sentido? de esta petición, pero ha reconocido que es mucho más fácil privatizar un sector que recuperarlo para lo público.

También se ha referido al cierre de la térmica en su pregunta el presidente del PP, Luis María Beamonte, quien ha avanzado que su partido ha pedido la creación de una comisión especial de estudio en las Cortes para que expertos y técnicos comparezcan con la finalidad de elaborar, ?entre todos?, un plan de medidas ?serio?.

Beamonte se ha mostrado duro con las acciones del Gobierno en este asunto: ?Si alguien no quiere que el carbón forme parte del mix energético, ese es el PSOE, a pesar de su sonrisita amable?, ha enfatizado.