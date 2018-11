Herrera: "No sé qué veremos en Cádiz, pero en poco tiempo daremos alegrías"

Telde , 23 nov .- El nuevo entrenador de la UD Las Palmas, Paco Herrera, ha confesado este viernes que desconoce la versión que ofrecerá su equipo en Cádiz, tras una sola semana de entrenamientos, pero también ha dicho estar "seguro" de que en poco tiempo el conjunto grancanario volverá "a dar alegrías".

El técnico catalán ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha confirmado la titularidad de Tana -"van a jugar Tana y diez más", ha bromeado con los periodistas-, así como que quiere a Sergio Araujo como delantero y no en la banda, aunque no ha revelado si empleará un 4-4-2 o un 4-3-3, sus dos habituales dibujos.

Herrera sí ha reconocido que tras una semana de trabajo, ha notado "ansiedad" en los jugadores, que a su juicio obedece a la "necesidad de demostrar cosas" al nuevo técnico, y espera que ello no derive mañana en un "estado de excitación" porque iría "en detrimento del juego".

El preparador barcelonés ha recalcado que no maneja aún toda la información que quisiera, pero sí asegura que sus jugadores "son muy buenos", que tiene que convencerlos de ello y que conforman una plantilla "muy profesional y con personalidad".

Herrera ha incidido esta semana "en tener el balón, pero tenerlo poco tiempo cada jugador", y también en el aspecto defensivo, porque intuye que les va a "costar" el trabajo de presionar al rival para recuperar la pelota.

"Yo mismo me preguntó qué es lo que vamos a ver mañana, otra cosa es lo que me gustaría ver con lo poquito que hemos ensayado, un equipo que se pueda identificar, con una idea bien desarrollada, un equipo reconocible en cuanto al trabajo defensivo y posicionamiento en ataque para tratar de ganar", ha expresado.

El técnico catalán no ha escondido que tiene más información por lo que le han dicho que por lo que ha visto, y le insinúan que esta plantilla es mejor que la que tuvo a sus órdenes en la temporada 2014-2015, con la que logró el ascenso a Primera.

"No sé si es así, dentro de un mes lo sabré, pero tengo que creer lo que me dice la gente, aunque tengo claro que son muy buenos jugadores. Es la primera vez que lo digo públicamente, porque a ellos no se lo he dicho", ha comentado.

Por todo ello, avisa de que puede haber "una, dos o tres semanas de dudas", que él puede entender, aunque desde fuera no se tenga esa misma paciencia.

En cuanto a nombres propios, ha sido claro en cuanto al argentino Sergio Araujo: "Al Chino lo quiero arriba", ha dicho, acompañando a Rubén Castro, que debe ser titular, y en cuanto a los también delanteros Rafa Mir y Thomas Pekhart reconoce que los conoce "menos".

Del Cádiz, rival mañana en el Carranza, tiene claro que es un equipo que juega al contragolpe, "con dos centrocampistas de posición como José Mari y Garrido, y dos balas en las bandas", por lo que deberán guardarse "las espaldas" para evitar que les sorprendan.

Herrera ha concluido subrayando que no ha variado su "ilusión" por seguir enseñando a jugadores, y el día que no la tenga se quedará "en casa", y ha puesto como ejemplo que el delantero Santi Mina (Valencia) diga que lo hizo debutar en Primera con 17 años: "Con eso ya estoy pagado, es la única medalla que me pongo".