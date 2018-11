Gran Canaria recibe a Estudiantes en un encuentro entre equipos en apuros

Las Palmas de Gran Canaria, 23 nov (EFE).- El Herbalife Gran Canaria, prácticamente sin descanso tras perder anoche ante el FC Bayern Munich en Euroliga, recibirá este sábado al Movistar Estudiantes en un duelo entre dos equipos muy necesitados de lograr el triunfo para alejarse cuanto antes de las plazas de descenso.

Los jugadores del conjunto que dirige Salva Maldonado acusaron en demasía el cansancio acumulado en estos días, en los que han debido afrontar encuentros de Liga Endesa y Euroliga además de largos desplazamientos, y sufrieron una nueva derrota en la competición continental, donde al igual que en la Liga no levantan cabeza.

La exigencia del calendario y las lesiones que está sufriendo el Gran Canaria -que no puede contar por ese motivo con el base Clevin Hannah, el base y escolta Luke Nelson y el pívot Luke Fischer- está pasando factura a un equipo que, para colmo de males, se está viendo escasamente respaldado por los aficionados que acuden al Gran Canaria Arena.

Anoche, ante el Bayern, no llegaron a 4.000 los seguidores que se dieron cita en una instalación que no completó ni la mitad de su aforo, y encima los pocos que acudieron se fueron con el enfado de ver cómo su conjunto no para de encadenar derrotas.

Por lo que se refiere al choque de mañana ante los estudiantiles, la cita será especial para el pívot checo Ondrej Balvin, que completará 200 partidos en la Liga Endesa, y que ha bromeado en declaraciones recogidas por la ACB, en las que ha asegurado que si bien es "un placer enorme" llegar a esa cifra, por otro lado se está haciendo "un poco viejo".

Maldonado prescindió en los últimos minutos ante el conjunto germano de los dos únicos pívots que tiene disponibles en su plantilla profesional -el propio Balvin y Pasecniks, quien además sufrió un golpe en una mano que le hizo perderse parte del encuentro-, seguramente para concederles algo de descanso antes del importante choque ante Estudiantes.

Tanto el equipo grancanario como el madrileño no conocen la victoria en Liga desde el pasado 20 de octubre, por lo que los dos puntos serán importantísimos para ambos en el aspecto deportivo y también en el moral.

Por otro lado, habrá que confiar en que mañana no llueva en la capital isleña, para evitar que se produzcan nuevamente las goteras que afectaron tanto a la cancha de juego como a los graderíos en este pasado choque de Euroliga.

Cabe recordar que el parqué del Gran Canaria Arena tuvo que ser reemplazado por orden de la propia Euroliga antes del partido ante el Bayern por lo resbaladizo que era el anterior, y anoche los encargados de secar la pista tuvieron trabajo extra debido a las filtraciones de agua en el techo de la instalación deportiva.

El encuentro de mañana sábado, que se disputará en el Gran Canaria Arena a partir de las 19.30 -hora de Canarias-, estará dirigido por los colegiados Fernando Calatrava, Juan de Dios Oyón y Arnau Padrós.