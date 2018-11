González aspira a "romper las estadísticas" y luchar contra un "gran rival"

Valladolid, 23 nov (EFE).- El entrenador del Real Valladolid, Sergio González, no tiene miedo a las estadísticas, que reflejan que su equipo solo ha ganado en seis de las 40 ocasiones en que se ha enfrentado al Sevilla en el Sánchez Pizjuán, porque "los datos son bonitos para contrarrestarlos", señaló en rueda de prensa.

Aunque es consciente de que "se trata de un campo complicado" y de que, además, el Sevilla "va a salir a por todas para tratar de acabar como líder momentáneo, ante su afición" y por ello ha preparado con intensidad este choque, en busca de las mejores opciones para hacer frente a ese impulso del rival.

González cree que el Real Valladolid "está en un momento muy bueno" y, si bien se verá obligado a hacer modificaciones respecto a otros partidos, también sabe que "todos los jugadores están preparados para jugar" y que podrá encontrar "soluciones" para afrontar con las "máximas garantías" este nuevo reto.

También aclaró que, a pesar de que el cuadro andaluz deberá disputar la próxima semana un encuentro de la Liga Europa, "su pensamiento será ganar mañana al Real Valladolid y convertirse en líderes momentáneos de la clasificación en su estadio", por lo que espera a un rival que "va a darlo todo".

De hecho, entre las virtudes del Sevilla ha destacado que "tiene buen juego combinativo y largo, no se complica en la salida del balón, controla bien el centro del campo, donde es muy fuerte, llega pronto al área contraria y cuenta con dos buenos delanteros".

Para hacer frente a un esquema que "no suele ser habitual", González considera que su equipo debe "no tener miedo al balón, ser fuertes, compactos y homogéneos en defensa para no dejar espacios y, en ataque, controlar la pelota y ser capaces de crear para asustarles".

Tras el último parón por selecciones, el conjunto blanquivioleta afronta el tramo final de la primera vuelta liguera con la intención de "pensar solo en el siguiente partido" que, en este caso, es el que les enfrenta al Sevilla, "y luego ya se verá qué números se consiguen, porque ponerse una cifra no tiene sentido ahora", dijo.

Las bajas por lesión de los habituales en el once inicial, Kiko Olivas y Moyano, modificarán la defensa del Real Valladolid para afrontar su partido ante el Sevilla, en la que será novedad Joaquín y en la que también está confirmada la presencia de Antoñito, que actuará, previsiblemente, en el puesto dejado por Moyano.