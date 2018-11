Francisco: El partido contra el Levante es una final porque necesitamos ganar

Huesca, 23 nov (EFE).- El entrenador de la Sociedad Deportiva Huesca, "Francisco" Rodríguez, ha señalado hoy que el partido de este sábado contra el Levante U.D. es "una final" porque necesitan ganar para salir del fondo de la clasificación y también "el partido más importante porque es el próximo".

"Sin embargo, igualmente lo diré del siguiente encuentro porque nosotros, en la situación en la que estamos, necesitamos los tres puntos en cada partido", ha apostillado en rueda de prensa.

El preparador del conjunto oscense ha desvelado que la última derrota, sufrida hace quince días en Vitoria, les afectó y que han sido muchos los días los que median hasta el próximo encuentro del domingo, algo que, en esta ocasión no les ha supuesto un problema.

"Quizás ha sido demasiado tiempo después de una derrota pero ha venido bien para recuperar a la gente y preparar el partido para sumar los tres puntos. La afición también se está volcando y preparando cosas para este partido y queremos brindarles la victoria porque nos están apoyando en todos los encuentros", ha destacado.

Durante toda la semana los entrenamientos de la plantilla han sido a puerta cerrada y al ser preguntado sobre esta cuestión el entrenador del Huesca lo ha justificado así: "no suelo ni me gusta hacerlos a puerta cerrada pero teníamos que estar concentrados y hablar de cosas que teníamos que hablar porque el equipo lo necesitaba. Volveremos a hacerlo como antes para que los podáis ver (en referencia a los medios de comunicación) porque no sois un estorbo para nosotros".

El Huesca quiere mejorar, según su entrenador, en todas las parcelas del juego y a este respecto ha explicado que quiere dejar la puerta a cero porque les han marcado goles en todos los partidos y también evitar los errores que tanto les penalizan.

Francisco ha analizado que deben elaborar el juego y generar ocasiones de gol, ser eficaces y aguantar bien hasta el final de los partidos.

El técnico andaluz no cree que las bajas que va a tener su rival para este choque les vayan a restar potencial de una manera notable ya que cuenta con una plantilla extensa y cree que cualquier jugador que salga lo hará bien.

"Al principio no empezaron bien pero cambiaron de sistema y les dio buen resultado", ha apuntado el preparador del conjunto altoaragonés.

Sobre su equipo ha comentado que está satisfecho con el trabajo de sus jugadores y que lo que deben hacer es "encontrar el equilibrio y hacer un buen partido para poder ganar y no tener errores". Igualmente opina que tienen que "llegar con más efectivos arriba y ser ambiciosos dentro del equilibrio".