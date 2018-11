Costa no cree posible integrar en el gobierno a sus socios de izquierda

Lisboa, 23 nov (EFE).- El primer ministro de Portugal, el socialista António Costa, dijo hoy que no cree que sea posible formar un Gobierno en la próxima legislatura en el que estén incluidos sus socios de la izquierda, el marxista Bloque de Izquierda y el Partido Comunista Portugués.

En una rueda de prensa en Oporto (norte de Portugal) en la que hizo balance de los tres años de legislatura, Costa manifestó que no cree que "la evolución que ha existido en cada uno de los partidos permita" esa opción, si bien se mostró favorable a la continuidad de la alianza de su partido con la izquierda radical, la cual ha venido apoyando en el parlamento un gobierno monocolor socialista. .

El jefe del Ejecutivo luso calificó como una "buena solución" la "geringonça", como se conoce a la alianza de los socialistas con la izquierda radical que le ha permitido gobernar estos tres años, y no descarta su continuidad para la próxima legislatura.

"Cuando llegue el momento lo veremos", dijo el primer ministro luso, que el lunes conmemorará el tercer aniversario de su investidura.

Costa señaló que no dar un paso más y formar Gobierno con sus socios no tiene por qué ser "malo" para los partidos, porque "una de las grandes cualidades de esta solución es que cada uno fue capaz de respetar las diferencias entre unos y otros y no quiso crecer a costa del electorado de los otros".

Eso ha supuesto un "enorme factor de estabilidad" para el país, defendió Costa, que consideró que "los partidos son diferentes por una razón, porque tienen programas diferentes".

A pesar de perder las elecciones, Costa consiguió formar Gobierno después de lograr, por primera vez en la historia democrática de Portugal, una alianza con los partidos de la izquierda radical, cuyo apoyo en el Parlamento le ha permitido, entre otras cosas, aprobar tres Presupuestos del Estado.