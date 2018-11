Madrid, 23 nov (EFE).- Los clubes españoles de deportes electrónicos comienzan a internacionalizarse, con operaciones como la inversión de 10,5 millones de euros de la empresa danesa RFRSH en el club español Origen o la decisión del equipo Mad Lions de abrir un conjunto en Colombia al fusionarse con un club local.

Origen, el equipo del videojuego 'League of Legends' lanzado por el jugador Enrique 'xPeque' Cedeño a finales de 2014, quedó sin actividad durante este año 2018 hasta que, tras algún anuncio de regreso infructuoso, se conoció la inversión de la empresa danesa de entretenimiento RFRSH.

Esta compañía europea es la propietaria del equipo Astralis, del videojuego 'Counter-Strike', y con la inversión en Origen pretenden entrar en 'League of Legends' para formar parte del campeonato europeo profesional European Championship, que rige la empresa creadora del videojuego 'Riot Games'.

"League of Legends es el 'eSports' más grande del mundo con cientos de millones de seguidores y teníamos decidido entrar en él. Cuando tuvimos la opción de invertir en Origen, la decisión estaba clara", explicó a EFE a través de un correo electrónico el consejero delegado de la compañía danesa, Nikolaj Nyholm.

Los 10,5 millones permitirá la participación del equipo español en la competición europea, y trasladará a sus componentes a Copenhague (Dinamarca), junto al equipo Astralis y los empleados de la compañía, entre los cuales hay psicólogos deportivos, preparadores físicos, dietistas y analistas de juego.

"Todos los jugadores tendrán un salario profesional. Los sueldos son significativos, al nivel de muchos jugadores de la Liga Danesa", añadió Nyholm.

El directivo de la compañía danesa no especificó si Origen compatibilizará esa competición las españolas Liga de Videojuegos Profesional (LVP) o ESL, sobre lo que se remitió a "próximos anuncios durante la siguientes semanas".

El movimiento de Origen a Dinamarca se une al anunciado por el equipo madrileño Mad Lions de la creación de su equipo en Dinamarca, por medio de la fusión con el equipo colombiano Zeu5 Gaming, para crear el nuevo MAD Lions E.C. Colombia.

Este conjunto compite en España en varios videojuegos como 'League of Legends', 'Counter Strike', 'Clash Royale', 'Call of Duty' o el simulador de fútbol 'FIFA 18' y ya ha confirmado su participación en el 'League of Legends' colombiano, que también gestiona la Liga de Videojuegos Profesional española.