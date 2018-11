Celaá sobre palabras del secretario general de obispos: hablan por sí mismas

Madrid, 23 nov (EFE).- La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha evitado hoy pronunciarse sobre las declaraciones del nuevo secretario general de la Conferencia Episcopal (CEE), Luis Argüello, que ha defendido que los candidatos al sacerdocio deben ser "enteramente varones, por lo tanto heterosexuales".

Preguntada por las palabras de Argüello, que acaba de ser elegido secretario general de la CEE en sustitución de José María Gil Tamayo, la también ministra de Educación ha opinado, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que estas declaraciones "hablan por si mismas".

Argüello ha defendido el derecho de la Iglesia a poder seleccionar a sus candidatos al sacerdocio que, además de estar dispuestos a ser célibes, "pedimos que se reconozcan y sean enteramente varones, por lo tanto heterosexuales".

El portavoz de los obispos ha esgrimido la visión antropológica de la Iglesia y ha criticado que, en la sociedad actual, se haya "elevado a categoría jurídica el sentimiento a la hora de poder cambiar de sexo".

"Se ha elevado a categoría jurídica el sentimiento a la hora de poder cambiar de sexo, y de ir al registro y decir: ahora no me llamo Antonio y me llamo Mari Pili. La categoría es el sentimiento", ha señalado.

"No voy a hacer comentario alguno desde el Gobierno en relación a esta cuestión", ha señalado la portavoz del Ejecutivo.