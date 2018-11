47,2% de los catalanes quiere la independencia frente al 43,2%, según sondeo

Barcelona, 23 nov (EFE).- El 47,2 % de los catalanes se declara partidario de que Cataluña se convierta en un Estado independiente, frente a un 43,2 % que rechaza esta opción, según una encuesta del Centro de Estudios de Opinión (CEO) hecha pública hoy.

De acuerdo con el sondeo de este organismo dependiente de la Generalitat, efectuado entre el 22 de octubre y el 2 de noviembre sobre una muestra de 1.500 personas, la opción de la independencia se impone por cinco puntos.

Así, y a la pregunta de si quiere que Cataluña se convierta en un Estado independiente, el 47,2 % contesta que 'sí', frente a un 43,2 % que dice 'no', mientras el 6,6 % de los catalanes no lo sabe y el 3 % no contesta.

En cuanto a la relación entre los partidarios de la independencia y los partidos políticos, los votantes de las CUP son los que se declaran más favorables a que Cataluña se convierta en un Estado independiente, en concreto, el 83 % del electorado de esta formación.

De acuerdo con este sondeo, en segundo lugar se sitúan los votantes de Junts per Catalunya, que en el 81,4 % de los casos apuestan por la independencia, seguidos del electorado de ERC, con un 73 %.

En cuanto a los comunes, el 12,9 % de los votantes de las confluencias prefieren que Cataluña sea un Estado independiente, aunque para estos votantes el modelo territorial preferido es el de un Estado dentro de una España federal, con un 48,3 %.

Por esta opción, la del Estado federal, se decantan el 38 % de los votantes del PSC que, sin embargo, prefieren que Cataluña sea una comunidad autónoma de España, con un 43,1 %.

Que Cataluña sea una comunidad de España es la opción claramente mayoritaria entre los votantes del PP, el 71,7 %, y de Ciudadanos, con el 69,3 %.

La encuesta del CEO pregunta también cuál sería el voto a la Constitución del 78 en el caso de que el referéndum se celebrase ahora, y la diferencia entre el 'no' y el 'sí' es destacable.

Así, el 57 % de los catalanes aseguran que votaría en contra de la Carta Magna, frente al 17,4 % de los catalanes que sí la respaldarían, mientras un 8,5 % se declaran indecisos y un 9,4 % no votarían.